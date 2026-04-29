Глава ЕК заявила о росте трат ЕС на топливо на 27 млрд евро

Расходы Евросоюза на импорт топлива увеличились на 27 млрд евро за 60 дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула: «Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии».

Фон дер Ляйен отметила, что последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за перекрытия данного маршрута.

На фоне блокировки движения танкеров стоимость эталонной марки нефти Brent подскочила до 96,25 доллара за баррель.