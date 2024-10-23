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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    23 октября 2024, 05:25 • Новости дня

    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»

    Орбан заявил о «смерти» Шенгенской зоны из-за бунта в ЕС против мигрантов

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», что угрожает Шенгенской зоне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Скажем прямо – Евросоюз в положении, близком к бунту. Есть те, кто уже взбунтовался», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Так, Польша объявила о решении «приостановить применение европейских миграционных правил», Германия также «приостановит действие правил, которые должна соблюдать для функционирования Шенгенской зоны».

    «Все больше (лидеров ЕС) будут бунтовать. И это разрушит европейское сотрудничество. Так умирает Шенген», – сказал Орбан.

    Орбан сделал свое заявление в рамках саммита по вопросам миграции, который состоялся с участием лидеров Сербии и Словакии. Премьер-министр Венгрии назвал миграцию главной проблемой, раздирающей Евросоюз, особенно в условиях плохого руководства ЕС.

    По словам Орбана, миграционный пакт не решает проблему, а лишь увеличивает ее, и его необходимо отменить. Он выразил уверенность в том, что должны быть найдены новые решения для урегулирования миграционного кризиса.

    Также Орбан подчеркнул, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо они не несут ответственности за сложившуюся ситуацию с нелегальной миграцией, поскольку давно предупреждали европейских лидеров о возможных последствиях бездействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза. Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны. Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам. В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах.

    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

    Коментарии (17)
    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

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    21 октября 2024, 13:45 • Новости дня
    Граждане Узбекистана изнасиловали землячку в Москве

    Полиция задержала четверых мигрантов из Узбекистана за изнасилование землячки

    Tекст: Вера Басилая

    В московском парке на улице Краснобогатырской четверо граждан Узбекистана напали на соотечественницу и изнасиловали ее, все задержаны, сообщили в столичном главке СК.

    По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 20 октября в парке, расположенном на востоке Москвы, рядом с улицей Краснобогатырской. Четверо граждан Узбекистана напали на свою соотечественницу. Трое из них изнасиловали женщину, в то время как четвертый следил за обстановкой и обеспечивал безопасность соучастников, сообщает РИА «Новости».

    Полиция оперативно задержала всех четверых подозреваемых. Им предъявлены обвинения в групповом изнасиловании. Следственные органы намерены подать ходатайство в Преображенский районный суд Москвы о заключении под стражу всех задержанных. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления, уточняются детали случившегося.

    Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания для нелегальных мигрантов, Следственный комитет сообщил о двукратном росте тяжких преступлений, совершенных детьми мигрантов.

    Ранее сообщалось, что количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов в России увеличилось на 69%.

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    21 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Свердловский омбудсмен предложил в школах приравнять мигрантов к инвалидам

    Омбудсмен в Свердловской области Мороков предложил при обучении приравнять детей мигрантов к инвалидам

    Tекст: Антон Антонов

    Детей мигрантов следует приравнять к категории детей с особыми образовательными потребностями, к которой сейчас относятся дети-инвалиды, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

    Комментируя проблему того, что некоторые дети мигрантов плохо говорят по-русски, Мороков заявил: «У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды». По его мнению, детей мигрантов «тоже нужно приравнивать к этой категории».

    Мороков подчеркнул, что в Екатеринбурге уже существуют школы, где количество детей мигрантов значительно. По его словам, сделать так, чтобы «их было всего три человека в классе, как рекомендовано», не получится, передает «Областное телевидение».

    В связи с этим он предложил уменьшать размер классов, а учителям, работающим с такими детьми, выплачивать дополнительные средства: «Если мы их расцениваем как учащихся, требующих особенного образовательного отношения, то это и меньшие классы, это доплаты учителям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России поддержало предложение об ограничении числа детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в классах. Эксперты согласны, что проблема образования детей-мигрантов является острой, но, по их мнению, одних ограничений может оказаться недостаточно для ее решения.

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    22 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро

    Еврокомиссар Рейндерс: Украине выделят 35 млрд евро после подписания меморандума

    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
    @ ANTON BRINK HANSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 мдрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Рейндерс, выступая перед депутатами Европарламента, сообщил, что меморандум, который должна подписать Украина, будет включать в себя предварительное политическое условие и специальные условия, передает РИА «Новости».

    Кредит будет выделен в рамках обязательств стран G7, а погашение будет происходить за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия подготовит специальное заявление по механизму предоставления и условиям кредита.

    Он напомнил, что ранее Евросоюз уже оказал Украине помощь на сумму свыше 120 млрд евро. Однако, по оценкам, в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить около 41,5 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине даже после завершения конфликта, Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

    До этого в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    В МИД России предостерегли Запад от использования замороженных активов России.

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    22 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Сотрудницу посольства Эстонии в Анкаре уволили за статью о национализме на Украине

    Эстонское посольство в Анкаре уволило сотрудницу за статью о национализме на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии уволило секретаря визовой секции посольства балтийской республики в Анкаре Марию Саранцеву, которая опубликовала научную статью о национализме на Украине, сообщила газета Postimees.

    Саранцева направила свою статью в Университет Хаджи Байрама Вели в марте, и она была опубликована в местном научном журнале. В своей статье, озаглавленной «Рост национализма на Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма», Саранцева утверждала, что украинский национализм имеет корни в травме, вызванной распадом Советского Союза, передает ТАСС.

    Статья вызвала серьезный резонанс из-за проведенных параллелей между современной Украиной и нацистской Германией. Министерство иностранных дел Эстонии сочло невозможным продолжение сотрудничества с Саранцевой, придерживающейся таких взглядов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эстонии ориентируются на гитлеровцев в своей русофобии, что, по ее мнению, роднит их с киевским режимом.

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    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    Коментарии (11)
    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии

    В Молдавии за вступление в ЕС проголосовали 50,46% граждан

    Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии
    @ IMAGO/Fotostand/Nieweler/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На прошедшем в Молдавии референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции, свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов.

    Отмечается, что против идеи вступления в ЕС выступили 49,54% избирателей. По предварительным данным ЦИК, за европейскую интеграцию проголосовали 751 235 человек, против – 737 639, передает РИА «Новости». Разница составляет всего 13 тыс. 596 голосов.

    На референдуме гражданам было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» Этот вопрос вызвал оживленные дискуссии и критику как со стороны общественности, так и оппозиционных сил.

    Оппозиция убеждена, что референдум не отражает истинных настроений населения, а является инструментом для усиления позиций действующих властей. Критики подчеркивают, что инициатива может быть направлена на укрепление влияния правящей партии, а не на реализацию реальных стремлений населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума о вступлении в ЕС, в котором 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, где победитель не был определен в первом туре.

    Кандидат в президенты республики, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что прошедшие в Молдавии выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом для Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Политолог Вадим Трухачев утверждал, что на фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки, которые будет подавлять Румыния, и большинство несогласных с курсом официального Кишинева выдавят из республики.

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    21 октября 2024, 10:01 • Новости дня
    Шор призвал Санду уйти в отставку после выборов

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Шор обвинил Санду в фальсификации выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду должна признать поражение на выборах и покинуть пост, заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

    Шор считает, что Санду должна признать поражение и покинуть свой пост после итогов выборов и референдума, передает ТАСС.

    «Ее отмазка на все случаи жизни – про купленные голоса и заговор держав – звучит бредом сумасшедшего. Вместе со своей кодлой признать поражение, уйти в отставку и ждать справедливого суда за все ее преступления против Молдовы», – заявил Шор.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, заявляя, что Санду «натягивает проценты» в свою пользу.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Шор подчеркнул, что граждане не поддержали «предательский курс» на евроинтеграцию, предложенный Санду, и заявил, что жители страны выразили свое несогласие с ее политикой.

    Президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии Александр Стояногло с 26,35%.

    В то же время число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03% после обработки 98,33% протоколов.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    21 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Эксперт: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

    Эксперт Носович: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

    Tекст: Вера Басилая

    Референдум в Молдавии по вопросу евроинтеграции завершился фактически ничейным результатом, благодаря набросанным голосам в молдавских посольствах на Западе,заявил политолог Александр Носович.

    «За ночь в молдавских посольствах на Западе накидали голосов за референдум и к утру соотношение голосов – 50 на 50 с мизерным перевесом сторонников евроинтеграции. Недостающие несколько десятков голосов внесли участки аж в США, на которых, разумеется, не было никаких наблюдателей», – заявил в своем Telegram-канале Носович.

    По его словам, «спасение лица в самую последнюю минуту не отменяет того факта», что большинство внутри страны проголосовало против евроинтеграции, что, по мнению Носовича, указывает на глубокий раскол в обществе и провале референдума.

    Политолог отметил, что курс на Европейский Союз мог бы стать «альфой и омегой» жизни страны только при условии убедительной победы. «Молдавское общество официально расколото надвое, все понимают, как был достигнут микроскопический перевес «да» над «нет», и большинство внутри Молдовы убедительно и неоспоримо проголосовало против. Позор», – заявил политолог.

    После обработки 98,33% протоколов на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали 50,03%, против – 49,97%.

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября.

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    22 октября 2024, 21:01 • Новости дня
    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире

    Федор Лукьянов: БРИКС занимает ключевое место в провале попыток США и ЕС изолировать Россию

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на то, что «ростки» серьезного отношения Запада к БРИКС появились еще 10 лет назад, США и ЕС увидели конкурента в организации лишь после 2022 года, когда объединение показало готовность нарушать требования Вашингтона по изоляции Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Казани стартовал XVI форум БРИКС.

    «Запад уже прошел этап восприятия БРИКС «свысока». Однако представление об организации как о некой альтернативе глобалистских институтов пока не сформировалось. Можно сказать, что мы живем в момент интерлюдии: США и ЕС понимают, что объединение вовсе не декорация, лишенная смысла, но и ее возможной роли в новом мире пока осознать не могут», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Скорее, речь идет о начале восприятия истинного потенциала БРИКС. О нем говорят как о некой попытке выстроить международные отношения в обход западных институтов. Растущий интерес к данному формату лишь подкрепляет процесс переосмысления Вашингтоном и Брюсселем этой организации развивающихся стран», – отмечает он.

    «Рубиконом, вероятно, стал 2022 год. Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Западные государства попытались изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным», – говорит собеседник.

    «Развитие организации не затормозилось, сотрудничество между ее членами не прекратилось. То есть диалог по ее линии настолько окреп, что отменить его по воле нескольких акторов стало попросту невозможно. Москва, Нью-Дели, Бразилиа, Кейптаун и Пекин доказали, что они способны продвигать интересные идеи взаимодействия в условиях фактической конкуренции с Западом», –  акцентирует эксперт.

    «Именно этот фактор и создал мощный интерес к БРИКС на всех континентах земного шара. Неслучайно вторая волна расширения организации состоялась именно в 2023 году. Конечно, приход новых участников создал немало проблем. Нам еще предстоит понять, как увязать столь непохожие друг на друга страны в одном объединении», – добавляет он.

    «Это событие показало растущую привлекательность формата. Причем первые «ростки» серьезного отношения к БРИКС со стороны Запада появились еще в 2014 году, когда объединению удалось создать НБР (Новый банк развития – прим. ВЗГЛЯД ). Тогда в США обратили внимание на саму идею создания альтернативных экономических институтов», – напоминает собеседник.

    «Конечно, его функционирование нельзя назвать полностью безоблачным. Организация испытывает немало проблем, связанных в том числе и с антироссийскими санкциями. Но тенденция поиска путей наращивания сотрудничества и взаимодействия была обозначена еще тогда», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибыл Владимир Путин. В первый день мероприятия президент России провел серию встреч – в том числе  с главой Нового банка развития Дилмой Руссеф, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпинем. 

    Между тем, саммит БРИКС вызвал ажиотаж в политических и медиа-кругах Запада. CNN пишет, что приезд целого ряда глав государств в Казань сигнализирует о том, что Путин «не одинок, его поддерживает формирующаяся коалиция стран». The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение «самой мощной структурой для создания нового мирового порядка».

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    22 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Госдума запретила посредничество на экзаменах по русскому для мигрантов

    Госдума приняла законопроект о запрете посредников на экзаменах по русскому языку для мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума одобрила законопроект, запрещающий посредникам участвовать в экзаменах по русскому языку для мигрантов, что позволит повысить контроль за процедурой.

    На пленарном заседании Госдумы был одобрен в первом чтении законопроект, запрещающий посредничество при приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов, передает РИА «Новости». Законопроект был подготовлен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой, лидерами всех парламентских фракций и другими депутатами.

    Документ устанавливает запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзаменов, передавать свои права и обязанности третьим лицам. Это касается как проведения экзаменов, так и выдачи сертификатов. Также законопроект запрещает привлекать сторонние организации к процессу приема документов и обеспечению процедуры экзамена, включая информационное и организационно-техническое обеспечение.

    Кроме того, законопроект подразумевает, что только правительство России будет иметь право определять перечень образовательных учреждений, уполномоченных проводить такие экзамены. Этот перечень будет сформирован на основании предложений Минобрнауки, согласованных с МВД и Рособрнадзором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России за три года отказали 14 тыс. иностранцев в миграционном статусе из-за недостаточного уровня владения русским языком, Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому языку мигрантами, а число экзаменационных пунктов русского языка для иностранцев сократили в пять раз.

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