Швейцария одобрила смягчение санкций против России

Совет кантонов Швейцарии одобрил отмену запрета на юруслуги для россиян

Tекст: Денис Тельманов

В Швейцарии Совет кантонов, который является малой палатой парламента, проголосовал за снятие запрета на оказание юридических услуг российским гражданам и компаниям, передает ТАСС.

Это решение объясняется необходимостью соблюдения принципов правового государства и права на справедливое судебное разбирательство. Предложение депутата Беата Ридера от партии «Центр» поддержали 34 депутата, против проголосовали 10.



Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование в Национальном совете, который является большой палатой парламента. Однако, по информации агентства SDA, Федеральный совет, то есть правительство Швейцарии, ранее высказывалось против подобного шага. Представитель Социал-демократической партии Карло Соммаруга отметил, что это может негативно отразиться на отношениях страны с ЕС.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен предположил, что снятие запрета на юридические услуги может повлечь за собой и отмену других санкций в отношении России. Однако Франциска Рот, также из Социал-демократической партии, напомнила, что бельгийские и французские коллегии адвокатов уже подали иск в суд ЕС, и предложила дождаться решения, ожидаемого 2 октября.

Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддерживает санкции ЕС против России, введенные в связи с ее военными действиями на Украине. В ответ российское правительство в марте 2022 года включило Швейцарию в список стран, совершающих недружественные действия против РФ, ее компаний и граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии одобрили введение новых санкций против России в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза и добавили, что Швейцария уже присоединилась к последнему пакету антироссийских санкций в начале июля. Власти также напомнили, что в санкционный список вошли 69 физических лиц и 47 организаций из России. Ранее Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ.