Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Швейцария одобрила смягчение санкций против России
Совет кантонов Швейцарии одобрил отмену запрета на юруслуги для россиян
Совет кантонов Швейцарии проголосовал за отмену запрета на юридические услуги для граждан и компаний России, отмечая, что это соответствует принципам правового государства.
В Швейцарии Совет кантонов, который является малой палатой парламента, проголосовал за снятие запрета на оказание юридических услуг российским гражданам и компаниям, передает ТАСС.
Это решение объясняется необходимостью соблюдения принципов правового государства и права на справедливое судебное разбирательство. Предложение депутата Беата Ридера от партии «Центр» поддержали 34 депутата, против проголосовали 10.
Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование в Национальном совете, который является большой палатой парламента. Однако, по информации агентства SDA, Федеральный совет, то есть правительство Швейцарии, ранее высказывалось против подобного шага. Представитель Социал-демократической партии Карло Соммаруга отметил, что это может негативно отразиться на отношениях страны с ЕС.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен предположил, что снятие запрета на юридические услуги может повлечь за собой и отмену других санкций в отношении России. Однако Франциска Рот, также из Социал-демократической партии, напомнила, что бельгийские и французские коллегии адвокатов уже подали иск в суд ЕС, и предложила дождаться решения, ожидаемого 2 октября.
Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддерживает санкции ЕС против России, введенные в связи с ее военными действиями на Украине. В ответ российское правительство в марте 2022 года включило Швейцарию в список стран, совершающих недружественные действия против РФ, ее компаний и граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии одобрили введение новых санкций против России в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза и добавили, что Швейцария уже присоединилась к последнему пакету антироссийских санкций в начале июля. Власти также напомнили, что в санкционный список вошли 69 физических лиц и 47 организаций из России. Ранее Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ.