Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Туск заявил об отказе Варшавы исполнять миграционный пакт ЕС
Польские власти решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны, заявил на канале TVP Info премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, польские власти не намерены исполнять миграционный пакт Европейского Союза, если его положения будут угрожать безопасности страны, передает ТАСС.
Ранее Германия высадила у польского населенного пункта Осинув Дольный семью беженцев из Афганистана в количестве пяти человек. Они подавали просьбы в Польшу о предоставлении убежища, а после этого нелегально уехали в Германию. До этого сообщалось, что мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.