Туск заявил об отказе Варшавы исполнять миграционный пакт ЕС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, польские власти не намерены исполнять миграционный пакт Европейского Союза, если его положения будут угрожать безопасности страны, передает ТАСС.

Ранее Германия высадила у польского населенного пункта Осинув Дольный семью беженцев из Афганистана в количестве пяти человек. Они подавали просьбы в Польшу о предоставлении убежища, а после этого нелегально уехали в Германию. До этого сообщалось, что мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

