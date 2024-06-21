И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Дуда назвал тайный вывоз немцами мигрантов в Польшу скандалом
Тайный вывоз немецкой полицией нелегальных мигрантов с территории Германии на территорию Польши – это скандал, заявил польский президент Анджей Дуда.
Дуда в интервью радиостанции Radio Zet заявил, что это незаконное действие, «абсолютный скандал, нарушение всех правил», передает ТАСС.
По его словам, полиция Германии действует схожим образом с властями Белоруссии, которые якобы «выпихивают мигрантов» в сторону Польши.
Напомним, немецкие правоохранители 14 июня высадили у польского населенного пункта Осинув Дольный семью беженцев из Афганистана в количестве пяти человек. Они подавали просьбы в Польшу о предоставлении убежища, а после этого нелегально уехали в Германию.
Местонахождение этой афганской семьи сейчас неизвестно.