Суд обязал мэрию города во Франции платить штраф за флаг Палестины
Мэрия Малакоффа во Франции получила ежедневный штраф за отказ снять палестинский флаг
Власти французского Малакоффа столкнулись с санкциями после появления палестинского флага на здании администрации, несмотря на предыдущее решение суда о необходимости его снять.
Административный суд Сержи-Понтуаз во Франции обязал мэрию города Малакофф выплачивать ежедневный штраф в размере 150 евро, пока не будет снят палестинский флаг с фасада здания, сообщает телеканал BFMTV.
Это решение было принято после того, как префект департамента потребовал через суд снять флаг, вывешенный еще в пятницу, до признания Палестины Францией. Ранее суд уже обязывал мэрию выполнить требование без штрафа, однако его не исполнили.
Мэр Малакоффа отказалась выполнять решение суда, что и привело к новым санкциям. BFMTV отмечает, что аналогичные разбирательства по поводу палестинского флага на мэрии происходят не впервые.
Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.