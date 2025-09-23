Суд обязал мэрию города во Франции платить штраф за флаг Палестины

Мэрия Малакоффа во Франции получила ежедневный штраф за отказ снять палестинский флаг

Tекст: Денис Тельманов

Административный суд Сержи-Понтуаз во Франции обязал мэрию города Малакофф выплачивать ежедневный штраф в размере 150 евро, пока не будет снят палестинский флаг с фасада здания, сообщает телеканал BFMTV.

Это решение было принято после того, как префект департамента потребовал через суд снять флаг, вывешенный еще в пятницу, до признания Палестины Францией. Ранее суд уже обязывал мэрию выполнить требование без штрафа, однако его не исполнили.

Мэр Малакоффа отказалась выполнять решение суда, что и привело к новым санкциям. BFMTV отмечает, что аналогичные разбирательства по поводу палестинского флага на мэрии происходят не впервые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.

Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.