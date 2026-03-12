  • Новость часаИран запросил у России гуманитарную помощь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    Долина заявила о новом взгляде на жизнь
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 14:45 • Новости дня

    Польша и Литва подняли самолеты-разведчики из-за проверки ВВС Белоруссии

    Польша и Литва подняли самолёты-разведчики во время проверки белорусских ВВС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время внезапной проверки ВВС и ПВО Белоруссии Польша и Литва подняли самолеты-разведчики, несмотря на отсутствие угрозы с белорусской стороны.

    Самолеты-разведчики Польши и Литвы были подняты 11 марта на фоне внезапной проверки ВВС и войск ПВО Белоруссии

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил БелТА, что учения направлены на проверку способности командования управлять силами, принимать цели на сопровождение и ставить задачи на поражение для защиты воздушного пространства республики.

    «Хочу сказать, это насторожило наших соседей – поляков, литовцев. Вчера были подняты самолеты-разведчики на сопредельной территории», – заявил Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская сторона не ставила цели угрожать соседям, и учебные задачи в основном отрабатывались вдали от границы, преимущественно в восточных регионах страны. Вольфович отметил, что западные соседи напрасно насторожились, поскольку никаких угроз с белорусской стороны не исходило.

    Между тем, еще в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начавшаяся в 2025 году комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил страны завершится только весной.

    Ранее белорусская оппозиция по поручению кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится ракетный комплекс «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Балтии строят линию обороны вдоль границ России и Белоруссии, которая включает перекопанные дороги, разобранные мосты, минные поля, противотанковые заграждения и 600 бункеров.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    Комментарии (4)
    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    @ EPA/STR/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 03:31 • Новости дня
    США начали расследования против Китая и ЕС

    Торговый представитель США Грир начал расследования против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 05:00 • Новости дня
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Европейской комиссии стала «убийцей экономики», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и помощник президента России Кирилл Дмитриев.

    «Урсула, «убийца экономики», – указал Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Дмитриев обвинял Урсулу фон дер Ляйен в деиндустриализации и упадке Евросоюза. Спецпредставитель президента России призывал главу ЕК к отставке из-за неудачи с экспроприацией активов России.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 06:30 • Новости дня
    Глава Rheinmetall Паппергер указал на превосходство российского ВПК над западным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский военно-промышленный комплекс кратно превосходит западных конкурентов по числу сотрудников, заявил руководитель немецкого военного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер указал на необходимость подготовки к конфликту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пишет Neue Zurcher Zeitung.

    Он обратил внимание, что в российской оборонной сфере заняты 6,8 млн человек.

    В концерне Rheinmetall работают только 40 тыс. сотрудников, а в американской Lockheed Martin – 120 тыс. человек. По оценке главы концерна, Москва вкладывает в военную мощь 240 млрд евро по паритету покупательной способности.

    Паппергер добавил, что Россия получает природные ресурсы «практически бесплатно».

    «Зачем [президент России Владимир] Путин это делает? Мы не знаем. Вероятно, он не хочет просто хранить эти материалы на складе. Мы в Европе должны быть достаточно сильны, чтобы Путин трижды подумал, прежде чем начать нападение», – подвел итог глава военного концерна.

    Также Паппергер сообщал, что ЕС испытывает острую потребность в артиллерийских снарядах, их запасы при масштабном конфликте иссякнут в считанные дни.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Комплекс «Елка» внедрили для защиты ключевых объектов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший московский переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка», оснащенный ИИ, внедряется в систему защиты критически важных объектов России, сообщил официальный представитель компании-производителя.

    Новейший переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка» с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов России, передает ТАСС. Как сообщили в компании-производителе, «Елка» дополняет существующую противовоздушную оборону, повышая эффективность отражения воздушных угроз и не заменяя уже действующие системы. В данный момент комплекс применяется в приграничных районах и зоне спецоперации на Украине, а также проходит тестирование для защиты других инфраструктурных объектов.

    По словам источника агентства, комплекс также используется для дополнительной защиты энергетических, транспортных объектов, административных центров и стратегических военных объектов. В компании отметили, что простота применения позволяет быстро интегрировать «Елку» в систему обороны критических объектов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для инфраструктуры.

    Комплекс «Елка» не оснащён боевой частью и поражает цели исключительно кинетическим ударом. Он рассчитан на широкий спектр целей: от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса изделия составляет 1,3 кг, максимальная скорость полета – до 230 километров в час, а дальность захвата и поражения – до 3 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания. Госкорпорация Ростех пообещала представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с беспилотниками.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

    В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финляндии обсуждается инициатива о недопустимости размещения ядерного оружия в мирный период и ограничении его транзита, отмечают местные СМИ.

    Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала  Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

    Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

    На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

    В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    В Евросоюзе спрогнозировали скачок инфляции из-за конфликта с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экономика Евросоюза столкнется с инфляцией выше 3%, если нефть подорожает до 100 долларов за баррель на фоне ближневосточного кризиса, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    Экономический рост в 2026 году может замедлиться, при негативном сценарии показатель окажется на 0,4 процентного пункта ниже прогнозируемых 1,4%, заявил еврокомиссар, пишет Bloomberg.

    Риск реализуется, если нефть марки Brent закрепится у отметки 100 долларов за баррель, а газ будет стоить 75 евро за мегаватт-час. Это разгонит инфляцию на один процентный пункт выше ожидаемых 2,1%.

    «Влияние на европейскую экономику будет зависеть от продолжительности, масштаба и интенсивности конфликта», – подчеркнул Домбровскис. Он добавил, что постоянные удары по энергетической инфраструктуре грозят мировому хозяйству стагфляционным шоком.

    Скачок цен может вынудить Европейский центробанк вновь повысить ставки, хотя на ближайшем заседании изменений не ожидается. Для стабилизации рынка Международное энергетическое агентство согласилось высвободить из резервов рекордные 400 млн баррелей нефти.

    Напомним, стоимость нефти марки Brent на фоне геополитической напряженности превысила 100 долларов за баррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергоносители в 3 млрд евро. Премьер Испании Педро Санчес предупредил о серьезных рисках для экономики Европы в случае эскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 08:47 • Новости дня
    Медведев заявил о переменах в правилах и этике войны из-за БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Широкое применение беспилотников в ходе спецоперации на Украине не только усилило их боевые возможности, но и поставило новые этические и правовые вопросы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» указал, что опыт боевых действий в ходе СВО привел к появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что совершенствование алгоритмов управления и технологий искусственного интеллекта позволило одному оператору одновременно управлять целым роем дронов, а также увеличило дальность и объем передачи информации благодаря современным телекоммуникационным комплексам, включая спутниковую связь.

    Медведев отметил: «Все это породило принципиально новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего «шутера».

    Он считает, что подобная «дистанционная война» снижает порог применения силы, размывает моральную ответственность и создает иллюзию «чистых» и «почти бескровных» конфликтов. Также, по его словам, делегирование решения о жизни и смерти автономным системам с искусственным интеллектом вызывает эсхатологические вопросы о допустимости таких решений машинами, не обладающими сознанием и состраданием.

    Медведев подчеркнул, что не за горами разработка новых типов платформ БПЛА, морских автономных кораблей и сверхтяжелых носителей для сотен и тысяч дронов. Он высказал риторический вопрос о соответствии подобного развития международному гуманитарному праву и необходимости новых договоров.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым развитием искусственного интеллекта.

    Также Медведев заявил о существенном изменении канонов войны из-за появления новых видов вооружений. Зампред Совбеза указывал на неожиданный для военных стратегов масштаб ущерба от беспилотников.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к Маску

    Мировые армии ускорили создание аналогов Starlink из-за риска отключения

    Tекст: Мария Иванова

    Военные ведомства ведущих стран спешно разворачивают собственные спутниковые группировки после того, как Starlink уже ограничил доступ войскам на поле боя.

    Глобальная нестабильность заставляет государства искать технологический суверенитет, поскольку использование иностранных сервисов для координации войск считается слишком рискованным, пишет New Scientist. Особенно остро проблема стоит из-за непредсказуемости владельца компании Илона Маска.

    Евросоюз создает систему IRIS из 300 спутников, начало работы которой намечено на 2030 год. Китай разрабатывает сеть Guowang на 13 тыс. аппаратов, а Россия занимается реализацией проекта «Сфера». Британия также сохранила долю в провайдере Eutelsat OneWeb ради доступа к критически важным технологиям.

    Профессор Университета Суррея Барри Эванс отметил: «У вас есть правительства, полагающиеся на одного человека, и это одна из вещей, которая беспокоит Европу». Эксперт добавил, что предприниматель способен отключать связь в различных регионах по своему усмотрению.

    Современные боевые действия требуют передачи огромных объемов данных для разведки и управления беспилотниками. В отличие от радиостанций, сигналы Starlink сложнее заглушить, а терминалы дешевы и могут использоваться малыми подразделениями. Однако создание собственных аналогов требует колоссальных затрат и времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс допустил присоединение Украины и Британии к защищенной европейской сети IRIS2.

    Сообщалось, что Украина пытается создать альтернативную систему связи на случай отключения американских терминалов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Киев атаковал десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых партнеров Киева
    Грузия назвалась защитником Евросоюза от внутренних врагов
    Летчик заснял огненный дождь из иранских боеголовок над Израилем
    Стало известно о самоубийстве пострадавшего в теракте в «Крокусе»
    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026 году: расписание, предметы, порядок проведения

      Знания российских школьников проверяются не только с помощью ЕГЭ, есть и ряд других инструментов. Один из них –Всероссийские проверочные работы (ВПР). Зачем они нужны, какие классы сдают ВПР в 2026 году, по каким именно предметам, а также каковы сроки и порядок проведения данных экзаменов?

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации