Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
Украина готовит замену Starlink
Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.
По словам собеседника The Economist, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное – за три месяца, передает ТАСС. Однако он признал, что переход на новые системы будет крайне сложным и может привести к потерям на поле боя.
Система Starlink разработана компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. На Украине работа Starlink оплачивается Польшей, но контроль за системой осуществляют США, отмечает издание. Спутниковая система Starlink считается незаменимой для ВСУ и обеспечивает их необходимыми связями.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у Украины альтернативы Starlink.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии существуют другие средства связи.