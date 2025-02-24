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Умеров заверил в существовании у Украины альтернативы Starlink
Министр обороны Украины Умеров заявил о наличии альтернатив на случай отключения Starlink
У Киева есть альтернатива Starlink на случай, если Украину отключат от спутниковой сети компании SpaceX, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Умеров заверил, что «альтернативы есть», украинская сторона «уже работает над этим». «Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. Маск заявил, что «Reuters лжет». Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.