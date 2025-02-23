События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
Американский предприниматель Илон Маск назвал «ложью» сообщения о том, что США угрожают отключить доступ Украины к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Маску.
Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщения украинских СМИ, которые опубликовали соответствующий материал Reuters, Маск заявил: «Reuters лжет». По его словам, среди «лжецов из традиционных СМИ» Reuters уступает только агентству Associated Press, которое он вновь назвал «Ассоциированной пропагандой».
Напомним, Reuters заявило, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. В феврале Маск назвал Associated Press агентство «Ассоциированной пропагандой».