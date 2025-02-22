Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Коваленко, США не намерены отключать системы спутниковой связи Starlink у Вооруженных сил Украины, передает «Газета.Ru». Он также заявил, что в случае крайней необходимости украинская армия располагает и другими средствами связи, которые эффективно работают на линии фронта.

«Во-первых, не отключат. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», – цитирует Коваленко телеканал ТСН.

Агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.