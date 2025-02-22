События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.
По словам Коваленко, США не намерены отключать системы спутниковой связи Starlink у Вооруженных сил Украины, передает «Газета.Ru». Он также заявил, что в случае крайней необходимости украинская армия располагает и другими средствами связи, которые эффективно работают на линии фронта.
«Во-первых, не отключат. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», – цитирует Коваленко телеканал ТСН.
Агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.