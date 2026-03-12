Tекст: Дмитрий Зубарев

Мартелиус заявил, что Россия не причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, передает РИА «Новости».

По его словам, спецслужба не обнаружила признаков преднамеренных действий со стороны российского государства в этих инцидентах.

Мартелиус отметил, что аналогичного мнения придерживаются и другие европейские разведывательные структуры. Он подчеркнул: «Насколько нам известно, за этим не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства». По его словам, существует множество факторов, указывающих на отсутствие у России мотивов для подобных действий против подводной инфраструктуры в регионе.

Ранее власти Финляндии и скандинавских стран неоднократно пытались выявить «российский след» в повреждениях кабелей. Как отмечал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о причастности России используется как повод для усиления присутствия НАТО в регионе Балтики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Шведские прокуроры закрыли расследование по повреждению кабеля, не найдя доказательств диверсии. Западные страны разрушили миф о «российской диверсии» в Балтийском море.