Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».
На Урале полковника ФСИН заподозрили в получении взяток от заключенных
Руководителя исправительной колонии в Челябинской области заподозрили в получении незаконного вознаграждения за создание комфортных условий содержания заключенным, сообщил источник в правоохранительных органах.
Начальника колонии № 11 полковника Ромашова задержали сотрудники ФСБ совместно с представителями СК, пояснил собеседник ТАСС.
Уголовное дело завели по статье «Получение взятки».
По версии следствия, фигурант систематически брал деньги за поблажки для осужденных, включая передачу запрещенных предметов. Также взятки платились за использование труда заключенных и производственных мощностей колонии.
Сейчас правоохранители проводят обыски дома и на работе у подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный районный суд Челябинска арестовал предпринимателя Георгия Грязнова по обвинению в даче взяток сотрудникам ФСИН. Сотрудники ФСБ задержали первого замначальника регионального ведомства Сергея Бульчука и начальника отдела собственной безопасности Олега Мохова.