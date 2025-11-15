  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Каллас заговорила о победе России
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    Молдавский депутат связал появление геев в республике с приездом Пушкина
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 14:19 • Новости дня

    Коммерсанта в Челябинске арестовали по делу о взятках ФСИН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный районный суд Челябинска поместил предпринимателя под арест по обвинению в даче взяток высокопоставленным сотрудникам ГУ ФСИН региона.

    Центральный районный суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде ареста для коммерсанта Георгия Грязнова, которого обвиняют в даче взяток высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСИН, передает ТАСС. Его задержали накануне сотрудники УФСБ России при поддержке ГУ собственной безопасности ФСИН.

    «Коммерсант, подозреваемый в даче взяток, арестован судом», – сообщил собеседник агентства. Уточняется, что ранее фамилия Грязнова не появлялась в публичных сообщениях о крупных активах в регионе.

    Ранее по этому делу были арестованы представители руководства областного ГУ ФСИН, включая первого замначальника управления Сергея Бульчука, начальника отдела собственной безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву. Следствие полагает, что сотрудники ФСИН использовали труд осужденных и производственные мощности пенитенциарных учреждений в личных целях.

    В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, превышении должностных полномочий и даче взятки. Сейчас расследование продолжается, подробности не разглашаются в интересах следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области задержали нескольких сотрудников ФСИН по подозрению в коррупции. Осужденный за серию убийств Александр Пичужкин, известный как «Битцевский маньяк», потребовал компенсацию в размере 100 тыс. рублей от ФСИН.

    13 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 02:15 • Новости дня
    Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель несколько лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа, а на Украине процветает коррупция, отметил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, размышляя о том, не пора ли прекратить спонсировать Киев.

    «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег на Украину президенту [Владимиру] Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – цитирует его пост в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) ТАСС.

    Сийярто призывает «прекратить это безумие» и прекратить направлять деньги европейского народа на Украину.

    По словам министра, венгерское правительство не станет участвовать в инициативах Евросоюза по предоставлению Украине очередных субсидий и займов.

    «Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» – пообещал Сийярто.

    Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило работу офиса преступной организации, связанной с семьей Андрея Деркача, который занимался легализацией нелегальных доходов в сфере энергетики. Суд на Украине арестовал подозреваемую по делу о коррупции в энергетике.

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с Владимиром Зеленским подчеркнул: руководство страны ждет от Киева решительных шагов по борьбе с коррупцией и дальнейших реформ в сфере верховенства закона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

    В ходе беседы официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин ожидает от Киева активных шагов в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, особенно в части верховенства закона.

    Корнелиус передал слова Мерца: «Канцлер ФРГ подчеркнул ожидания правительства Германии в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона».

    Зеленский проинформировал Мерца о последних коррупционных расследованиях, в том числе об операциях по выявлению схем с участием ушедших в отставку членов правительства. Они также обсудили положение украинских беженцев, а Зеленский пообещал рассмотреть вопрос увеличения числа молодых украинцев, уезжающих в Европейский союз.

    В разговоре стороны договорились продолжать усилия по прекращению огня на Украине. Представитель правительства ФРГ добавил, что Берлин совместно с западными партнерами планирует усилить давление на Москву для запуска переговоров, в том числе за счет работы с замороженными российскими активами.

    На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию «Мидас», в ходе которой были обысканы экс-чиновники и главы украинских энергетических компаний.

    В ходе операции вскрыта схема по отмыванию 100 млн долларов, и предъявлены обвинения ряду лиц, среди которых друг и кум Зеленского Алексей Чернышов, а также бывший глава Минюста Миндич, который вскоре после начала следственных действий покинул Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о раскрытии на Украине украинской «военной мафиозной сети» с тысячами связей с Владимиром Зеленским и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель несколько лет финансирует украинское государство за счет средств европейского народа, несмотря на процветающую на Украине коррупцию.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, так как выделяемые средства, по его мнению, питают коррупцию.

    Комментарии (11)
    13 ноября 2025, 03:01 • Новости дня
    Экс-премьер Украины оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька» Зеленского

    Азаров оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька Зеленского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Раскрытие коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошелек» Зеленского демонстрирует слаженную работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по команде США, что в итоге может обернуться для Владимира Зеленского отставкой, заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

    «Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания», – сказал он ТАСС.

    По словам Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по  команде США раскрыло коррупционную схему во главе с «кошельком» Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. При этом он отметил, что работа эта была системной и длительной.

    «Чтобы к этому этапу подойти, НАБУ потребовалась длительная системная работа. И, скорее всего, она начиналась после команды, которая была дана где-то весной, наверное. Было много этапов. <...> Это все я называю, чтобы вы представляли себе, что то, что мы с вами услышали, это уже результат проведенной гигантской работы, которая измеряется, наверняка, десятками томов оперативных материалов», –  добавил экс-премьер Украины.

    Он уточнил, что обыски у ближайшего окружения Зеленского – это результат  накопления большого объема документов.

    «Теперь это все уже переходит в плоскость возбуждения уголовных дел и проведения полномасштабных расследований», – считает он.

    Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского. Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ  хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания». «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту.

    Венгерский министр Петер Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    В Ялте задержали замглавы городской администрации Беломестнову

    В Крыму задержали замглавы администрации Ялты Ирину Беломестнову

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации города Ялта задержана силовиками. По предварительной информации, речь идет об Ирине Беломестновой.

    Заместитель главы администрации крымской Ялты задержана правоохранительными органами, сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы Крым Ольгу Кураеву.

    «По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», – написала она в своем телеграм-канале.

    Как сообщается в социальных сетях, речь идет об Ирине Беломестновой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который планировал теракт против высокопоставленного полицейского по поручению украинских спецслужб. Житель Севастополя получил 14 лет колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам фото с мест размещения кораблей Черноморского флота.

    В Крыму задержали четырех женщин, которые распространяли идеологию международной террористической организации и занимались вербовкой мусульман.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Сотрудник СК получил 14 лет за хищение в ходе обыска

    Следователь Задорин получил 14 лет за хищение на 19 млн рублей в ходе обыска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Задорин признан виновным в хищении ювелирных изделий стоимостью свыше 19 млн рублей в ходе обыска.

    Таганский суд Москвы приговорил экс-заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Александра Задорина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Суд установил, что Задорин совершил в ходе обыска украл ювелирных изделий на общую сумму более 19 млн рублей.

    Кроме основного наказания, Задорину запрещено занимать государственные должности в течение 11 лет после освобождения. Приговор вынесен с учетом всех представленных материалов и доказательств обвинения, а также признания факта совершения хищения имущества, изъятого в ходе следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил 20 лет заключения за крупные хищения при строительстве СИЗО «Кресты».

    Никулинский суд Москвы год назад приговорил бывшего зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам за хищения леса и получение взяток.

    Следственный комитет России в то же время предъявил обвинение трем фигурантам дела о мошенничестве при хищении 50 млн рублей по гособоронзаказу.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 18:12 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки Зеленского

    Дмитрук: Уход Зеленского – необходимость

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что уход Зеленского стал единственной возможностью для выживания страны и выхода из кризиса.

    О необходимости отставки Владимира Зеленского и передачи полномочий парламенту заявил народный депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, уход Зеленского уже не является политическим лозунгом, а стал реальной необходимостью для сохранения государства.

    «Уход Зеленского – это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить», – пишет Дмитрук.

    Парламентарий обвинил главу киевского режима в разрушении страны, массовом обнищании населения и системном уничтожении Украины. По мнению Дмитрука, единственным способом изменить ситуацию является немедленная передача основных управленческих полномочий Верховной раде.

    Депутат также выступил за начало срочных переговоров с Россией с целью прекращения вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что дальнейшее затягивание ситуации приведет к еще большим потерям и подорвет государственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрук утверждал, что Владимир Зеленский лично украл из энергетики и обороны Украины 100 млн долларов.

    До этого Дмитрук в Высоком суде Лондона сообщил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского и предоставил доказательства.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что крупный коррупционный скандал в энергетике на Украине выявил отсутствие управления в стране.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Зеленский потребовал уволить министров Гринчук и Галущенко

    Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук из-за коррупционных схем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.

    Министр энергетики Светлана Гринчук и бывший министр юстиции Герман Галущенко должны покинуть свои посты из-за участия в коррупционных схемах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем  Telegram-канале.

    Зеленский подчеркнул, что считает невозможным их дальнейшее пребывание на должностях и отметил важность доверия к власти.

    Он заявил, что если есть обвинения, на них надо отвечать. Зеленский попросил премьер-министра Украины инициировать заявления об отставке от указанных министров, назвав это самым быстрым и оперативным решением в сложившейся ситуации.

    Глава режима на Украине также обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать отставку Гринчук и Галущенко. Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке возможных санкций со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении двух человек, связанных с делом НАБУ.

    Имена этих лиц он не назвал, однако, по данным СМИ, речь может идти о многолетнем соратнике Зеленского бизнесмене Тимуре Миндиче и его финансисте Александре Цукермане, которые уже покинули  страну.

    Ранее депутат Рады Железняк сообщил, что министр Гринчук неоднократно ночевала у министра Галущенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, пять из них уже задержаны.

    Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 14:37 • Новости дня
    Дотком публично назвал Зеленского коррупционером

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабного коррупционного скандала на Украине предприниматель Ким Дотком раскритиковал страны за продолжающуюся поддержку Владимира Зеленского, назвав его коррупционером.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции на фоне масштабного коррупционного скандала в стране, передает РИА «Новости».

    Дотком заявил: «Коррупция на Украине неистова. Мы все знаем, что Зеленский коррумпирован. Почему мы даем ему все больше?» – написал он в соцсети X.

    По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с 10 ноября проводится крупномасштабная спецоперация в энергетическом секторе. Ведомство опубликовало фотографии многочисленных сумок с пачками иностранной валюты, изъятых в ходе обысков, а депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также у менеджмента компании «Энергоатом».

    Согласно сведениям издания «Украинская правда», представитель НАБУ пришел с обыском также к бизнесмену Тимуру Миндичу, который считается соратником Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что Миндича до прихода силовиков вывезли с Украины.

    Позднее в НАБУ обнародовали аудиозаписи, в которых фигурировали люди, условно названные «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По версии Железняка, под прозвищами скрываются Дмитрий Басов из «Энергоатома», советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк и сам Миндич. В среду правительство Украины отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции на фоне антикоррупционного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о раскрытии на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским, и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель уже несколько лет использует деньги европейцев для поддержки украинского государства, несмотря на высокий уровень коррупции.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за прекращение финансовой помощи Украине, поскольку она способствует росту коррупции.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 16:52 • Новости дня
    Производитель украинской ракеты «Фламинго» оказался связан с коррупционным делом

    Tекст: Денис Тельманов

    В коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point – крупный получатель оборонных средств и производитель новой ракеты «Фламинго», связанной с окружением Зеленского.

    Центр противодействия коррупции Украины заявил о выявлении причастности фигуранта коррупционного дела Игоря Фурсенко к фирме Fire Point – производителю новой ракеты «Фламинго», сообщает ТАСС.

    Уточняется, что Fire Point считается одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны Украины.

    В ведомстве подчеркнули, что назначение «человека Миндича» администратором Fire Point вызывает вопросы, а вскоре, по данным Politico, возможны рейды НАБУ в Минобороны.

    В сообщении говорится: «Скоро мы можем узнать, насколько «случайно» Fire Point получил 10% оборонных закупок страны».

    Украинские СМИ сообщают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть бизнесмен Тимур Миндич, однако официально владельцем числится Егор Скалига, а совладельцем – главный инженер Денис Штилерман.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что среди возможных совладельцев числится также Игорь Хмелев – давний друг Миндича, фигурирующий в делах НАБУ под прозвищем Шмель. Железняк также допустил связь Fire Point с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Ранее в САП утверждали, что Миндич оказывал давление на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, в частности лоббировал закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы «Миликон». По данным Politico, НАБУ скоро может провести обыски в министерстве обороны в рамках расследования по делу Миндича.

    10 ноября НАБУ и САП инициировали крупную антикоррупционную операцию «Мидас» с обысками у Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме». В числе обвиняемых, помимо Миндича и его окружения, оказались бывший вице-премьер Алексей Чернышов и ряд топ-менеджеров энергетических компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания Fire Point оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны.

    Вооруженные силы России с 25 по 31 октября нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, в том числе по цехам сборки крылатых ракет «Фламинго».

    Появились фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на которых засвидетельствованы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Минобороны признали потерпевшим по делу главы ЦПБ ОВИ Люфанова

    Минобороны признали потерпевшим по делу Сергея Люфанова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов обвиняется в мошенничестве, а Минобороны России признано потерпевшим по этому делу, пишут СМИ.

    Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу против генерального директора Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры Сергея Люфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, ссылается РИА «Новости» на официальные материалы дела.

    Люфанов объявлен в розыск компетентными органами. Расследование ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Суд также арестовал 11 млн рублей на счету ЦПБ ОВИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского по подозрению в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта на поставку спецборудования для автомобилей.

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова ранее признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов Министерству обороны и приговорили к девяти годам колонии.

    В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении более 5 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Украинский экс-министр Милованов покинул совет «Укроборонпрома» из-за скандала

    Украинский экс-министр Милованов вышел из совета директоров «Укроборонпрома»

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение экс-министра энергетики Украины Тимофея Милованова покинуть наблюдательный совет «Укроборонпрома» связано с коррупционным скандалом, в котором замешан ближайший соратник Зеленского.

    Тимофей Милованов решил покинуть наблюдательный совет компании «Укроборонпром» на фоне коррупционного скандала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Он также ранее объявил, что ушел из наблюдательного совета компании «Энергоатом».

    Милованов, бывший советник офиса президента Ермака, действующий президент Киевской школы экономики, пояснил, что оставил обе должности по рекомендации наблюдательного совета Киевской школы экономики, который порекомендовал ему выйти из всех советов государственных компаний.

    В наблюдательный совет «Укроборонпрома» правительство назначило Милованова в декабре 2023 года. Кроме него, туда входят Давид Ломджария, Линди Смит и Сергей Коновец. В пятницу НАБУ сообщило о масштабной спецоперации по делу о коррупции в энергетической сфере, связанной в том числе с близким к Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем.

    Депутат Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у ряда чиновников, включая Германа Галущенко и менеджеров «Энергоатома». По данным СМИ, один из подозреваемых успел покинуть территорию Украины. Позже НАБУ опубликовало записи с псевдонимами фигурантов дела, а Миндичу были предъявлены обвинения. Президент Зеленский также утвердил введение санкций против Миндича и его главного финансиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что на Украине в этом году ожидаются блэкауты. Милованов отметил, что отключения электричества могут длиться по восемь часов.

    Он посоветовал жителям страны психологически готовиться к таким ситуациям с помощью дыхательных упражнений.

    Милованов также заявлял, что после наступления мира для восстановления экономики потребуется привлечь около 10 млн трудовых мигрантов. Он ранее предложил проводить мобилизацию в ВСУ с помощью лотереи.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 20:21 • Новости дня
    Суд отправил под домашний арест главу пресс-службы МВД Петербурга

    Главу пресс-службы МВД Петербурга Степченко отправили под домашний арест по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко проведет под домашним арестом почти два месяца по обвинению в получении взятки от представителя СМИ.

    Полковник внутренней службы Вячеслав Степченко, возглавляющий управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, отправлен под домашний арест, передает ТАСС.

    Его обвиняют в получении взятки на сумму не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с городских камер наблюдения представителю ресурса «Конкретно.ру».

    Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу и «избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 23 суток».

    Таким образом, суд не стал удовлетворять требование следствия отправить обвиняемого в СИЗО.

    По данным следствия, Степченко получал вознаграждение за регулярную передачу информации, не предназначенной для публичного распространения.

    Дело о взятке сейчас находится на стадии расследования, подробности вероятных эпизодов получения взяток не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главреда издания «Довод» Илью Косыгина разыскивают по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

    Начальник управления информации петербургского главка МВД и администратор Telegram-канала «Конкретно.ру» задержаны из-за взяток за сводки о преступлениях.

    Сотрудника отдела полиции № 3 Белгорода Александра Селиванова лишили должности после обвинений во взятках от редакции Telegram-канала Baza и превышении полномочий.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Суд признал банкротом владельца группы «Сумма» Магомедова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бизнесмен Зиявудин Магомедов признан банкротом по заявлению компании-кредитора «ГлобалЭлектроСервис» с открытием реализации имущества должника.

    Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, передает РИА «Новости».

    Процедура банкротства запущена по заявлению ООО «ГлобалЭлектроСервис» без начального этапа реструктуризации долгов, сразу с реализацией имущества. Задолженность Магомедова перед компанией «Инфраструктура» на сумму более 107 млн рублей внесена в реестр требований кредиторов.

    Зиявудин Магомедов ранее был арестован в марте 2018 года. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 19 годам строгого режима по делу о хищении 11 млрд рублей. В 2023 году Мосгорсуд сократил срок заключения бизнесмена на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд конфисковал предприятия по делу братьев Магомедовых в Москве. Ранее суд смягчил наказание братьям Магомедовым.

    В 2022 году суд вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Опрос: Киевляне уверены в осведомленности Зеленского о коррупции в энергетике

    СМИ: Жители Киева посчитали, что Зеленский знал о коррупции в энергетике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство прохожих на улицах украинской столицы в опросе, проведенным местным СМИ, высказали уверенность, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической сфере.

    Большинство жителей Киева уверены, что Владимир Зеленский был осведомлен о коррупционных схемах в энергетической сфере страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Страна.ua. Такой вывод был сделан на основе блиц-опроса, проведенного изданием на улицах столицы.

    Респонденты высказали однозначное мнение: президент и руководство страны не могли не знать о хищениях в энергетической компании «Энергоатом».

    Одна из женщин сравнила ситуацию с семейной жизнью: «В одной семье жить и не знать, где папа, где мама?» – заявила она. Молодой человек отметил, что украинская власть и представители энергокомпаний «крутятся в одном кругу», а значит, «всё про всех знают». Кроме того, одна из опрошенных призвала киевлян выходить на площадь Независимости и устраивать митинг против действующей власти.

    Часть прохожих выразила возмущение не только самими фактами коррупции, но и масштабом ущерба для страны. Один из респондентов подчеркнул, что с приходом Зеленского к власти борьба с коррупцией в стране существенно ослабла. А другая женщина призналась, что мечтает эмигрировать с детьми из Украины, так как не видит перспектив для будущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия начала обсуждать возможный пересмотр финансовой поддержки Украины после раскрытия крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    В ЕС также потребовали от Киева серьезные гарантии прозрачности будущего финансирования на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетике.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в личном хищении не менее 100 млн долларов из энергетики и обороны страны.

    Комментарии (2)
    Главное
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach
    Малкин побил исторический рекорд НХЛ
    Россиянин застрял без денег в Перу во время кругосветки
    Освобожден задержанный в Батуми «Аферист из Tinder»
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS
    Akhbar El-Yom: В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

    Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации