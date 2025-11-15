Коммерсанта в Челябинске арестовали по делу о взятках ФСИН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральный районный суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде ареста для коммерсанта Георгия Грязнова, которого обвиняют в даче взяток высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСИН, передает ТАСС. Его задержали накануне сотрудники УФСБ России при поддержке ГУ собственной безопасности ФСИН.

«Коммерсант, подозреваемый в даче взяток, арестован судом», – сообщил собеседник агентства. Уточняется, что ранее фамилия Грязнова не появлялась в публичных сообщениях о крупных активах в регионе.

Ранее по этому делу были арестованы представители руководства областного ГУ ФСИН, включая первого замначальника управления Сергея Бульчука, начальника отдела собственной безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву. Следствие полагает, что сотрудники ФСИН использовали труд осужденных и производственные мощности пенитенциарных учреждений в личных целях.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, превышении должностных полномочий и даче взятки. Сейчас расследование продолжается, подробности не разглашаются в интересах следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области задержали нескольких сотрудников ФСИН по подозрению в коррупции.