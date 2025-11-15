В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Коммерсанта в Челябинске арестовали по делу о взятках ФСИН
Центральный районный суд Челябинска поместил предпринимателя под арест по обвинению в даче взяток высокопоставленным сотрудникам ГУ ФСИН региона.
Центральный районный суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде ареста для коммерсанта Георгия Грязнова, которого обвиняют в даче взяток высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСИН, передает ТАСС. Его задержали накануне сотрудники УФСБ России при поддержке ГУ собственной безопасности ФСИН.
«Коммерсант, подозреваемый в даче взяток, арестован судом», – сообщил собеседник агентства. Уточняется, что ранее фамилия Грязнова не появлялась в публичных сообщениях о крупных активах в регионе.
Ранее по этому делу были арестованы представители руководства областного ГУ ФСИН, включая первого замначальника управления Сергея Бульчука, начальника отдела собственной безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву. Следствие полагает, что сотрудники ФСИН использовали труд осужденных и производственные мощности пенитенциарных учреждений в личных целях.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, превышении должностных полномочий и даче взятки. Сейчас расследование продолжается, подробности не разглашаются в интересах следствия.
