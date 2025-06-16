«Битцевский маньяк» потребовал 100 тыс. рублей компенсации от ФСИН

Серийный убийца Пичушкин потребовал 100 тыс. рублей компенсации от ФСИН

Tекст: Мария Иванова

Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», просил суд обязать Федеральную службу исполнения наказаний выплатить ему компенсацию, сообщает ТАСС. Причиной иска стал отказ в его переводе из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение, расположенное ближе к Москве.

В суде Пичушкин заявил: «Осужденный просил суд обязать ФСИН перевести его в ИК ближе к Москве, а также взыскать со ФСИН 100 тыс. рублей». Он участвовал в процессе по видеосвязи, отмечая, что испытывает «глубокие морально-нравственные страдания» из-за сурового климата и проблем со здоровьем, связанных с кровообращением.

Замоскворецкий суд Москвы 15 июня отклонил требования Пичушкина о переводе и выплате компенсации. Осужденному 51 год, он с 2008 года содержится в колонии особого режима для пожизненно осужденных в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пичушкин был задержан в 2006 году после серии убийств в Битцевском парке Москвы. В октябре 2007 года суд признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Сам он утверждал, что совершил 60 убийств и планировал довести их число до 64 – по количеству клеток на шахматной доске, куда он отмечал свои преступления.

Ранее в понедельник суд отказал Александру Пичушкину, известному как «Битцевский маньяк», в переводе из колонии «Полярная сова» ближе к Москве.

Пичушкин требовал в суде признать недействительными решения и действия ФСИН. Он также заявил о готовности признаться в еще 11 убийствах, совершенных в районе Северного Бутово в Москве спустя 17 лет после его заключения.