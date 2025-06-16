Суд отказал «Битцевскому маньяку» в переводе из колонии «Полярная сова» ближе к Москве

Tекст: Мария Иванова

Замоскворецкий суд Москвы отказал Александру Пичушкину, известному как «Битцевский маньяк», в просьбе о переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве, передает РИА «Новости».

Судья объявила: «В удовлетворении исковых требований отказать». Осужденный на пожизненный срок Пичушкин пытался добиться перевода по причине проживания его матери в столице.

Адвокаты Пичушкина ссылались на право осужденного быть ближе к родственникам, однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Решение вступает в силу немедленно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Пичушкин ранее требовал в суде признать недействительными решения и действия ФСИН.

В апрелеПичушкин заявил о готовности признаться в еще 11 убийствах, совершенных в Северном Бутово спустя 17 лет после его заключения.