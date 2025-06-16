Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.0 комментариев
Суд отказал «Битцевскому маньяку» в переводе из колонии «Полярная сова» ближе к Москве
Осужденному на пожизненный срок Александру Пичушкину («Битцевскому маньяку») отказали в переводе из колонии «Полярная сова» на Ямале в исправительное учреждение ближе к Москве.
Замоскворецкий суд Москвы отказал Александру Пичушкину, известному как «Битцевский маньяк», в просьбе о переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве, передает РИА «Новости».
Судья объявила: «В удовлетворении исковых требований отказать». Осужденный на пожизненный срок Пичушкин пытался добиться перевода по причине проживания его матери в столице.
Адвокаты Пичушкина ссылались на право осужденного быть ближе к родственникам, однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Решение вступает в силу немедленно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Пичушкин ранее требовал в суде признать недействительными решения и действия ФСИН.
В апрелеПичушкин заявил о готовности признаться в еще 11 убийствах, совершенных в Северном Бутово спустя 17 лет после его заключения.