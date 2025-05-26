«Битцевский маньяк» решил подать в суд на ФСИН

Tекст: Мария Иванова

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», подал административный иск к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), передает РИА «Новости». В Замоскворецком суде Москвы подтвердили регистрацию этого заявления.

По словам представителя суда, Пичушкин оспаривает решения и действия ведомства, однако подробности его требований пока не разглашаются.

Судебное заседание по данному делу назначено на 29 мая. Пичушкин был осужден осенью 2007 года и приговорен к пожизненному заключению за убийство 49 человек, совершенных в Москве в 1990–2000-х годах. Жертвами преступника становились в основном люди престарелого или малолетнего возраста, а также инвалиды и лица с психическими расстройствами.

Экспертиза признала Пичушкина вменяемым, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Александр Пичушкин заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах, совершенных в районе Северного Бутово в Москве, спустя 17 лет после его заключения в колонии строгого режима.

Ранее мать серийного убийцы сообщила, что его состояние здоровья в колонии «Полярная сова» сильно ухудшилось, он якобы находится на грани смерти.