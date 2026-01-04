Генштаб Украины заявил о согласовании с США некоего документа о поддержке ВСУ

Генштаб Украины заявил о согласовании с США документа о поддержке ВСУ

«Украина и США провели двустороннюю работу на уровне генеральных штабов и согласовали отдельный военный документ; сегодня аналогичная работа проводится с европейскими коллегами, чтобы согласовать все аспекты мирного соглашения. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов на брифинге», – сообщило агентство Укринформ.

По словам Гнатова, двусторонняя работа Украины с США на уровне генеральных штабов привела к согласованию военного документа из четырех глав о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация.

Также в документе прописано, как будет вестись мониторинг соблюдения соглашений и какой будет реакция в случае нарушения договоренностей, передает ТАСС.

Гнатов добавил, что такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность «коалиции желающих».

