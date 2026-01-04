  • Новость часаCNN: Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать тёплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    4 января 2026, 04:55 • Новости дня

    Генштаб Украины заявил о согласовании с США некоего документа о поддержке ВСУ

    Генштаб Украины заявил о согласовании с США документа о поддержке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На брифинге по итогам встречи советников национальной безопасности европейских стран начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил о согласовании с США документа о поддержке украинской армии.

    «Украина и США провели двустороннюю работу на уровне генеральных штабов и согласовали отдельный военный документ; сегодня аналогичная работа проводится с европейскими коллегами, чтобы согласовать все аспекты мирного соглашения. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов на брифинге», – сообщило агентство Укринформ.

    По словам Гнатова, двусторонняя работа Украины с США на уровне генеральных штабов привела к согласованию военного документа из четырех глав о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация.

    Также в документе прописано, как будет вестись мониторинг соблюдения соглашений и какой будет реакция в случае нарушения договоренностей, передает ТАСС.

    Гнатов добавил, что такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность «коалиции желающих».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начале декабря обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта. ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ. Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 21:41 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

    Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

    Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

    При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

    В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).

    3 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе

    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в праве выступить в мемориальном комплексе

    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung, что отклонил предложение Владимира Зеленского выступить в мемориале.

    Председатель правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил, что отказал президенту Владимиру Зеленскому в возможности выступить в центре, передает ТАСС. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung Даян рассказал: «Он хотел произнести речь перед тремя сотнями человек, и это должно было транслироваться по всему миру. Я это отклонил».

    По словам Даяна, он сразу понял, на какую аудиторию был нацелен Зеленский, и отметил: не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид – Холокост. Руководитель комплекса пояснил, что во время Холокоста на Украине были не только жертвы, но и соучастники, а иногда и главные преступники из числа украинцев.

    Даян подчеркнул, что решение об отказе было правильным, потому что миссия «Яд Вашем» – память о жертвах Холокоста, и именно этому должен быть посвящен мемориал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий вручил Владимиру Зеленскому двухтомник с документами о гибели поляков во время Волынской резни.

    Польские власти планируют эксгумировать останки жертв Волынской резни в четырех-пяти местах на Украине в 2026 году.

    3 января 2026, 09:10 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    В поселке Железнодорожное в Запорожской области уничтожена часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи», передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение попало под массированный удар.

    «В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», – отметил он в беседе с агентством. По его словам, в результате удара погибли порядка десяти представителей ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2».

    Военнослужащие России под Красноармейском ликвидировали группу из пяти бойцов ВСУ, которые укрылись в жилом доме.

    3 января 2026, 13:30 • Новости дня
    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Российские дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    «Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без внешнего вмешательства», – сказано в заявлении. Россия подтверждает свою солидарность с народом Венесуэлы и поддерживает боливарианское руководство страны в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет.

    Кроме того, Москва поддержала позицию властей Венесуэлы и других стран Латинской Америки о необходимости немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    МИД России сообщал об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.

    3 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах украинцев в Сети

    Экс-помощница Байдена Рид рассказала об угрозах украинцев в Сети

    Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах украинцев в Сети
    @ Владимир Астапкович/ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшая помощница Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид рассказала, что после получения российского гражданства ей стали поступать угрозы в интернете от пользователей с Украины.

    Рид призналась, что сталкивается с угрозами со стороны украинцев в интернете, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что, по ее мнению, попала в некие «украинские списки» наподобие базы «Миротворца», хотя ее имени там нет. По словам Рид, многие западные сторонники России подвергаются подобным преследованиям со стороны украинских пользователей.

    Рид отметила, что теперь живет в России и чувствует себя здесь в безопасности, несмотря на угрозы. Она добавила, что ранее ее пытались преследовать представители администрации Байдена, однако ей удалось устоять. «Я не капитулирую перед террористами», – с иронией сказала Рид в разговоре с корреспондентом издания.

    В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Рид российского гражданства. Уже к концу декабря она получила российский паспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид заявила, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет интереса к преследованию России. Она также считает, что Владимир Зеленский может оказаться либо в изгнании, либо погибнуть.

    3 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии, сообщил российский МИД в Telegram-канале.

    Глава МИД России заверил собеседницу, что Москва и дальше будет поддерживать курс правительства Венесуэлы, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета. Оба дипломата отметили важность недопущения дальнейшей эскалации ситуации и выразили готовность находить решения через диалог.

    Стороны также заявили о намерении и в будущем укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Глава МИД Венесуэлы сообщил о широкой поддержке после атаки США.

    3 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, атака была задумана именно накануне Нового года. «Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год», – заявил Сальдо в эфире «России 1».

    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

    Ранее Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах.

    3 января 2026, 23:55 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации за 7,5 часов более 100 дронов над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации за 7,5 часов 103 дронов над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.

    «В период с 16.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 44 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, по 18 дронов сбито над Калужской областью и Московским  регионом, еще пять беспилотников ликвидировано над Тульской областью.

    По четыре БПЛА сбито над Орловской областью, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, три дрона ликвидированы над Ростовской областью и по одному беспилотнику – над территориями Курской и Тверской областей, а также  Краснодарского края.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    3 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Полянский: Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает запрос на срочное заседание Совета Безопасности ООН, который был инициирован Венесуэлой по поводу действий США в этой стране, сообщил новый постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Подтверждаю, венесуэльский запрос на заседание отправлен. Мы, разумеется, поддерживаем. Осталось достучаться до председательствующих в январе сомалийцев – они не самые шустрые ребята», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Венесуэлы сообщил о широкой поддержке после атаки США.

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    МИД России анонсировал заявление из-за агрессии США против Венесуэлы

    Захарова: МИД выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Венесуэлы, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова подтвердила планы опубликовать позицию России на фоне заявлений властей Венесуэлы о действиях США, передает ТАСС.

    «В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», – сообщила дипломат.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Сообщалось, что взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    3 января 2026, 16:58 • Новости дня
    Киеву предрекли потерю Одессы из-за отказа от честных переговоров

    The National Interest: Украина лишится Одессы без честных переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может потерять Одессу, если не согласится на честные переговоры с Россией, сообщает The National Interest.

    «Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно», – отмечается в публикации The National Interest, передает РИА «Новости».

    Автор статьи считает, что недавние удары России по объектам в Одессе стали предупреждением для украинской стороны. По его мнению, это сигнал о том, что Москва не намерена отказываться от давления.

    В материале также подчеркивается, что потеря Одессы лишит Украину выхода к морю. В этом случае страна, считает обозреватель, станет полностью зависимой от Европы и США.

    В конце декабря Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    3 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Сальдо заявил о попытке проникновения лжежурналистов в воинские подразделения России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о задержании группы лиц, которые под видом журналистов пытались попасть в российские воинские подразделения в Херсонской области после трагедии в поселке Хорлы.

    «Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения», – сообщил Сальдо в эфире «России 1».

    По его словам, работа с задержанными продолжается, их опрашивают правоохранители. Губернатор также заявил, что целью попытки проникновения была дезинформация мировой общественности и подготовка отчета «для своих западных кураторов».

    Ранее Сальдо заявил, что Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы.

    Пострадавшая при теракте в Хорлах рассказала, как люди спасались после удара ВСУ.

    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

