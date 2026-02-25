25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.14 комментариев
Офицер ВС России принял командование и остановил наступление ВСУ под Работино
Военнослужащий из Севастополя Михаил Сухенко рассказал о срыве наступления ВСУ под Работино после того, как принял командование из-за ранения офицера.
Лейтенант Михаил Сухенко рассказал подробности боев с украинскими формированиями в районе Работино в 2023 году, передает RT.
Офицер поделился историей о том, как ему пришлось взять на себя руководство подразделением в критической ситуации.
«В ходе боя был ранен командир роты, после чего я принял командование подразделением на себя», – сообщил военнослужащий. За грамотные действия и проявленный героизм в этом эпизоде лейтенант был удостоен ордена Мужества.
По словам военного, противник пытался развить контрнаступление с использованием западной бронетехники, кассетных боеприпасов и химических средств. Российское подразделение действовало решительно, ударив во фланг наступающим силам и атаковав первым.
Благодаря слаженным действиям бойцов удар по врагу оказался эффективным. Российским военнослужащим удалось не только остановить продвижение ВСУ, но и удержать занимаемые позиции.
В августе 2025 года боец группировки «Днепр» рассказывал об уклонении украинских военных от огневого контакта севернее Работино.