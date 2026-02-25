Офицер ВС России принял командование и остановил наступление ВСУ под Работино

Tекст: Вера Басилая

Лейтенант Михаил Сухенко рассказал подробности боев с украинскими формированиями в районе Работино в 2023 году, передает RT.

Офицер поделился историей о том, как ему пришлось взять на себя руководство подразделением в критической ситуации.

«В ходе боя был ранен командир роты, после чего я принял командование подразделением на себя», – сообщил военнослужащий. За грамотные действия и проявленный героизм в этом эпизоде лейтенант был удостоен ордена Мужества.

По словам военного, противник пытался развить контрнаступление с использованием западной бронетехники, кассетных боеприпасов и химических средств. Российское подразделение действовало решительно, ударив во фланг наступающим силам и атаковав первым.

Благодаря слаженным действиям бойцов удар по врагу оказался эффективным. Российским военнослужащим удалось не только остановить продвижение ВСУ, но и удержать занимаемые позиции.

В августе 2025 года боец группировки «Днепр» рассказывал об уклонении украинских военных от огневого контакта севернее Работино.