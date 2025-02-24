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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    24 февраля 2025, 13:26 • Новости дня

    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ

    Германист Кузьмин: Политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ

    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ
    @ Elisa Schu/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем и СДПГ хватает голосов для формирования «Большой коалиции». Участие в ней «Альтернативы для Германии» исключено. Но АдГ будет иметь больше шансов на следующих выбора, которые, учитывая политическую и социально-экономическую нестабильность в Германии, могут состояться досрочно, сказал газете ВЗГЛЯД германист Иван Кузьмин.

    «Основные фавориты гонки показали примерно те результаты, которые им предсказывали опросы общественного мнения», – отметил Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    Так, блок ХДС/ХСС, хотя и просел ниже ожидавшихся от него 30% до 28,5%, все же сохранил за собой уверенное лидерство, указал он. По мнению собеседника, небольшое снижение рейтингов связано со слегка поблекшей в последние дни риторикой Фридриха Мерца в отношении Олафа Шольца.

    «Если ранее лидер Союза строил свою кампанию на полном отрицании всего, что делал нынешний канцлер, то в последние дни его риторика смягчилась. Это было особенно ярко видно в ходе теледебатов этих двух политиков, которые многие восприняли скорее как беседу, нежели как политическую дуэль», – пояснил Кузьмин.

    «Альтернатива для Германии» (АдГ) показала ровно тот результат, который от нее ожидали: без просадок и без взлетов, – продолжил эксперт. – Несмотря на то, что в сравнении с выборами 2021 года популярность партии увеличилась в два раза, мейнстримные силы продолжат поддерживать вокруг нее «брандмауэр», таким образом отстраняя от реального управления страной».

    Однако, как считает германист, это играет АдГ на руку. «Прирост популярности партии во многом и был связан с тем, что ее риторика о «заговоре мейнстримных партий», не желающих пустить «реальную народную силу» к власти, все более явно претворяется в жизнь», – уточнил он.

    По оценкам Кузьмина, в этот раз «Альтернатива» не имеет шансов войти в коалицию. Но следующие выборы, учитывая политическую и социально-экономическую нестабильность в Германии, могут снова состояться досрочно. Тогда АдГ будет иметь куда большие шансы, считает аналитик.

    «Что касается СДПГ, то фракция восприняла свое поражение с горечью: ее результат оказался худшим за всю историю партии», – напомнил политолог. Кузьмин заметил, что спустя пару часов после объявления результатов в СМИ появилась информация о проведении кризисного совещания в штаб-квартире партии.

    Темой стал вопрос, кто же возглавит СДПГ в ходе будущих переговоров с ХДС/ХСС по формированию правительства. «Шольц сложил с себя полномочия главы фракции. Потенциальной кандидатурой выступает молодой Ларс Клингбайль, который заявил, что партия нуждается в «смене поколений», – детализировал спикер.

    Одним из сюрпризов этой кампании стала «Левая партия», продолжил Кузьмин. «Многие заведомо хоронили ее на фоне осенних успехов ранее отколовшегося от нее «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ). Однако в итоге у ССВ ситуация оказалась куда менее яркой, а «Левые» смогли набрать уверенные 8,8%», – указал собеседник.

    По его мнению, частично это связано с тем, что в последние недели перед выборами ССВ «затихла». «Ее голос становился все менее слышимым, например, на фоне радикальных решений по миграции, которые предлагали другие политические силы. По сравнению с осенними земельными выборами ССВ выглядела менее заметной, что, вероятно, поспособствовало уходу от нее части молодого электората к «Левым», ставшим самой популярной силой среди молодежи 18-24 лет», – детализировал эксперт.

    «При этом окончательно ситуация с ССВ до сих пор не ясна: для прохождения в Бундестаг, согласно официальным данным, ей не хватает 0,03%. Все еще остается риск, что федеральная избирательная комиссия в ходе предстоящего пересчета голосов может заявить о смене результатов. Полностью окончательные итоги выборов будут представлены лишь 14 марта на заседании парламента», – подчеркнул Кузьмин.

    Свободная демократическая партия (СвДП) в этой кампании потерпела масштабный провал, набрав лишь 4,3% голосов, добавил собеседник. «Это является отражением кризиса фракции», – акцентировал германист. Он объясняет: результат свободных демократов не в последнюю очередь связан с их непримиримой позицией по вопросу «долгового тормоза», из-за которого осенью распалась «светофорная» коалиция.

    «Жесткая позиция по фискальной политике не очень стыкуется с заявлениями немецких властей о необходимости поддерживать высокие уровни расходов на оборону: если власти не берут новые займы, единственным вариантом, откуда взять средства на развитие вооруженных сил, остаются социальные расходы, сокращения которых не хотел бы никто среди широких слоев населения Германии», – пояснил эксперт.

    Примечательно, что на немецких выборах повторялась та же картина, которую можно было лицезреть по итогу выборов в Европарламент, прошедших летом, заметил аналитик. «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

    Он также напомнил, что после выборов в прямом эфире Мерц сообщил о намерении сформировать коалицию к Пасхе. «Политик подчеркнул, что, по его мнению, в условиях давления со стороны США весь мир воспринимает Германию как лидера Европы, поэтому создание работоспособного правительства должно стать главным приоритетом для победителя политической гонки», – отметил спикер.

    Также Мерц затронул тему «российского вмешательства», но с необычным для немецкой политики акцентом на американское влияние: тот заявил, что вмешательство Вашингтона в выборы Германии было «не менее резким и возмутительным, чем действия Москвы». «Учитывая накал американо-немецких отношений в последние дни, не исключено, что «фактор Трампа, Маска и Вэнса» продолжит оказывать давление на немецкую политсистему, особенно в период формирования будущего правительства, «вставляя палки в колеса» коалиционных переговоров ХДС/ХСС и СДПГ», – рассуждает политолог.

    По его оценкам, самые масштабные трудности могли бы возникнуть лишь если бы СвДП и ССВ прошли в Бундестаг. «От количества партий в парламенте зависит и распределение мест, которых после недавней реформы стало меньше – 630. В случае прохождения «малых» партий от ХДС/ХСС ожидали создания «Кенийской» коалиции (ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые»), либо «немецкой» (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП)», – напомнил эксперт.

    «На деле Мерц смог спокойно выдохнуть: в условиях отсутствия «малых партий» в парламенте, ему и СДПГ хватает голосов для формирования «Большой коалиции», что значительно упрощает работу по поиску компромиссных позиций, а также делает будущее правительство чуть более устойчивым», – заключил Кузьмин.

    Напомним, на прошедших в Германии в воскресенье досрочных парламентских выборах победил альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

    Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

    «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

    СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    ХДС/ХСС не имеют абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому им придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом, победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Любопытно, что немцы в этот раз показали рекордную явку – 83,5% с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle*.

    Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «возможности тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

    Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

    Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

    Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

    При этом, он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.

    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    24 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место

    Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 28,6% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг

    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.

    Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.

    В новом парламенте ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Еще одно место достанется беспартийному депутату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.


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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    23 февраля 2025, 23:28 • Новости дня
    Шольц отказался от участия в возможных переговорах о коалиции СДПГ с ХДС/ХСС

    Шольц отказался участвовать в возможных переговорах его партии о формировании коалиции в парламенте Германии с блоком Мерца

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах Социал-демократической партии Германии о формировании парламентской коалиции. В свою очередь, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что не желает видеть в коалиции «Зеленых».

    «Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

    Как пишет Bild, после поражения СДПГ на выборах в бундестаг Шольц отметил, что не сожалеет о своей кандидатуре на пост канцлера.

    В свою очередь, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий ХСС (в блоке с ХДС побеждает на выборах), не видит возможности создания стабильного правительства в коалиции с партией «Зеленые». «У «Зеленых» был шанс. Они им не воспользовались. В итоге они и Социал-демократическую партию подтолкнули к такому слабому результату. И поэтому я считаю, что создавать правительство с «Зелеными» – это самый настоящий запретный путь», – сказал он.

    Лидер свободных демократов Кристиан Линднер заявил о намерении покинуть политику, если его партия не пройдет в бундестаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партии Шольца, Линднера и «Зеленые» составляли правящую коалицию, распад которой и привел к нынешним досрочным выборам.

    Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства.

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    24 февраля 2025, 04:16 • Новости дня
    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг

    «Союз Сары Вагенкнехт» не смог набрать 5% голосов на выборах в бундестаг

    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    Партия Вагенкнехт набрала 4,972% голосов избирателей при пороге входа в 5%. У СвДП, которая ранее была частью правительственной коалиции, 4,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Председатель СвДП, экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил, что уходит из политики после провала его партии на досрочных парламентских выборах, передает ТАСС.

    Напомним, победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место. ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    23 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Exit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов, согласно данным exit poll от Infratest dimap.

    На прошедших досрочных выборах в бундестаг Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, получил наибольшую поддержку избирателей. Как сообщает РИА «Новости», согласно данным exit poll, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, блок набрал 29% голосов.

    Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с председателем Алисой Вайдель заняла второе место с 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, оказалась на третьем месте, набрав 16%.

    На четвертом месте оказались «Зеленые» под руководством вице-канцлера Роберта Хабека с результатом 13,5%. Партия «Левые» собрала 8,5% голосов, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) – 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 22:28 • Новости дня
    Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на выборах в бундестаг

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на досрочных выборах в немецкий парламент

    Tекст: Антон Антонов

    Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг, заявил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и призвал к скорейшему формированию правительства.

    «Мы, ХДС/ХСС, победили на этих выборах в бундестаг 2025 года», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Выступая в штаб-квартире ХДС в Берлине, он подчеркнул, что важно как можно скорее сформировать «дееспособное правительство» Германии. «Мир там, снаружи, не ждет нас», – добавил он. Мерца также отметил, что осознает ответственность и понимает, что задача формирования правительства будет непростой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах. По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Явка на выборах достигла рекордных 83%.



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    24 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    Bloomberg: АдГ нацелилась на лидерство в Германии
    Bloomberg: АдГ нацелилась на лидерство в Германии
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии, сообщают СМИ.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась на второе место на последних выборах, получив поддержку около 20,2% избирателей. Это позволило партии обогнать Социал-демократическую партию Германии, возглавляемую канцлером Олафом Шольцем, которая набрала лишь 16,2%. Несмотря на это, партия, вероятно, останется вне власти, так как все другие партии, включая победивших на выборах христианских демократов под руководством Фридриха Мерца, отказались от коалиции с националистами, сообщает Bloomberg.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии. Вайдель выразила уверенность, что на следующих выборах АдГ сможет обойти Христианско-демократический союз (ХДС). Кампания Вайдель получила поддержку от администрации президента США и миллиардера Илона Маска. Она встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, после того как последний выступил с критикой европейских лидеров за игнорирование ультраправых групп.

    Канцлер Германии Олаф Шольц осудил вмешательство в демократические процессы Германии, подчеркивая, что большинству немцев не приемлема позиция партии, минимизирующей роль нацистской диктатуры. Несмотря на это, АдГ продолжает набирать популярность, особенно на востоке страны и среди избирателей, разочарованных существующей политикой. Партия одержала свою первую победу на выборах в восточной земле Тюрингия, где получила почти треть голосов.

    Некоторые части АдГ, включая три земельные ячейки на востоке, признаны экстремистскими службами безопасности Германии и могут подвергаться государственному наблюдению. Хотя не все члены партии придерживаются ультраправых взглядов, в АдГ присутствует этнонационалистическая идеология, которая противоречит Конституции Германии. Партия также выступает за отказ от интеграции в Европейский союз и выход из зоны евро, что противоречит десятилетиям политической и экономической интеграции.

    Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    24 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Выборы в Бундестаг еще больше раскололи Германию

    Политолог Рар: Мерц вместо решения реальных проблем будет бороться с АдГ и Москвой

    Рар: Выборы в Бундестаг еще больше раскололи Германию
    @ Stefanie Loos/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые немецкие власти вместо решения реальных внутренних проблем начнут милитаризацию страны на фоне «российской угрозы», тем самым вгоняя ФРГ в еще больший кризис, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее были объявлены результаты выборов в Бундестаг.

    «Мы видим, как системные немецкие партии объединяются против «Альтернативы для Германии» (АдГ), чтобы остаться у власти. При этом в будущей правительственной коалиции не будет «Зеленых», часть их электората ушла к «Левым», которые более ясно проповедуют цели социальной справедливости. Фридрих Мерц будет объединяться с социал-демократами, другого варианта нет», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Нынешний глава Минобороны Борис Писториус сохранит пост и также станет вице-канцлером. Они с Мерцем могут пойти на еще большее охлаждение отношений с президентом США Дональдом Трампом из-за его сближения с Москвой. Для Берлина поражение Украины будет означать, что европейская безопасность покалечена. Поэтому новые немецкие власти постараются милитаризировать Европу против России. Вопрос в том, пойдут ли по этому пути другие европейские страны», – продолжил он.

    «В общем, вместо того чтобы сосредоточиться на главных проблемах, таких как миграция, падение индустриального уровня, раздутые социальные бюджеты, энергетический кризис, правительство Мерца будет бороться с АдГ и Москвой. Но ответа на основной вызов: где взять денег на развитие страны – правительство не найдет», – резюмировал аналитик.

    «Примечательно и то, что выборы еще больше раскололи Германию. В восточных землях с большим отрывом выиграла АдГ, а в западных – ХДС/ХСС. Это будет сказываться на дальнейшей внутренней политике страны и способствовать размежеванию общества», – спрогнозировал собеседник.

    На прошедших в Германии в воскресенье досрочных парламентских выборах победил альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

    Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

    «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

    СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    ХДС/ХСС не имеют абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому им придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Любопытно, что немцы в этот раз показали рекордную явку – 83,5% – с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle.

    Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «возможности тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

    Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

    Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

    Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

    При этом он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.

    Коментарии (9)
    24 февраля 2025, 12:52 • Новости дня
    Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Трамп вправит мозги Мерцу

    Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стоит ожидать коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Олаф Шольц отойдет от дел, а на первые позиции у социал-демократов выйдет Борис Писториус. Однако альянс Фридриха Мерца с Борисом Писториусом не сулит ничего хорошего, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал результаты парламентских выборов в Германии.

    «Избиратель в Германии выбрал из двух зол – ХДС/ХСС и СДПГ – меньшее», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. По его мнению, если бы голоса между принимавшими участие в выборах немецкими партиями распределились иначе, это привело бы к социальным беспорядкам внутри страны.

    «Несмотря на то, что христианские демократы победили, союз набрал меньше, чем ожидалось», – пояснил собеседник. Впрочем, на больший результат надеялась и «Альтернатива для Германии» (АдГ), добавил Гердт. Он напомнил, что в ходе избирательной кампании правая партия получила поддержку со стороны администрации США. «Кроме того, рост преступности, ужасающее состояние экономики и социальной сферы ФРГ – все эти факторы могли бы позволить АдГ набрать около 30%. На такой показатель работала партия», – уточнил спикер.

    По оценкам политика, добиться этих цифр правым помешала пропаганда и методы борьбы их оппонентов. «Против «Альтернативы» были включены все возможные ресурсы. Так, ее пытались закрыть через конституционный совет и службу безопасности. Также звучали заявления о невозможности создать коалицию с АдГ. Это несколько отпугнуло избирателей», – считает Гердт.

    По логике немцев, продолжает политик, голоса, отданные за правую партию, могли быть утрачены, если в результате она не окажется в составе какого-то блока. Как следствие, 5-10% избирателей передали свои голоса другим политическим силам. «Некоторые решили дать еще один шанс социал-демократам, чтобы могла состояться коалиция с ХДС/ХСС», – рассуждает он.

    Вместе с тем, как заметил спикер, СДПГ показала свой худший результат. «Партия понесла ответственность за разрушение экономики. Это вполне заслуженный итог», – пояснил Гердт. На этом фоне он обратил внимание на проигравших. Так, «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), для которого эти выборы стали первыми, не смог преодолеть пятипроцентный барьер.

    «Дело в том, что лидер партии разочаровала избирателя. В целом эта политическая сила была создана с одной целью – раздробить выборный потенциал АдГ и оттянуть на себя русскоговорящих и пророссийски настроенных немцев. Она, напомню, активно выступала за хорошие отношения с Москвой. Однако сейчас можно констатировать, что проект не состоялся», – подчеркнул политик.

    Он также обратил внимание на результаты Свободной демократической партии (СвДП). Она была членом «светофорной коалиции», а теперь, как и ССВ, не преодолела пятипроцентный барьер. «Это закономерный эффект. Когда в коалицию входят разновекторные партии, то одна из них всегда будет играть роль козла отпущения», – отметил собеседник.

    Спикер напомнил: глава партии Кристиан Линднер был инициатором развала «светофора» и надеялся, что избиратели оценят этот шаг. «Но на деле это было воспринято как слабость, несостоятельность, неспособность влиять и управлять. СвДП фактически «проштрафилась» перед немцами», – акцентировал Гердт.

    По его прогнозам, стоит ожидать коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. «Олаф Шольц, я думаю, отойдет от дел. На первые позиции выйдет Борис Писториус. Однако такой альянс с Фридрихом Мерцем не сулит ничего хорошего. Возможно, Дональд Трамп немножко вправит им мозги. Но если этого не произойдет, то начнется новый этап напряженности между Берлином и Москвой», – полагает спикер.

    АдГ, несмотря на второе место, не станут рассматривать как возможного коалиционного партнера, считает он. Впрочем, как отметил политик, в партии не стремятся к этому, ведь в этом случае правую силу сделают тем самым «козлом отпущения», и за следующие четыре года «Альтернатива» рискует растерять весь свой электорат.

    «Да и тяжело представить альянс АдГ, выступающей за добрососедские отношения с Россией, с блоком ХДС/ХСС, который избрал военный курс. Кому-то из них придется предавать свои идеалы, а это приведет к серьезным последствиям», – детализировал политик. «В правой партии не хотят повторять судьбу ССВ. Поэтому «Альтернатива» сосредоточится на активной подготовке к следующей кампании», – заключил Гердт.

    Напомним, в воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу в них одержал альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

    Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

    «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

    СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    Блок ХДС/ХСС не имеет абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому ему придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Примечательно, что немцы показали рекордную явку – 83,5% – с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle.

    Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

    Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

    Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

    Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

    При этом он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.

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    24 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц столкнется с серьезными вызовами в Германии и на международной арене
    Politico: Мерц столкнется с серьезными вызовами в Германии и на международной арене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц выиграл выборы и станет канцлером Германии, но ему предстоят трудности в отношениях с США и формировании коалиции, пишет издание Politico.

    Мерц, лидер альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, одержал победу на выборах в Германии. Однако Мерц, несмотря на успех, может столкнуться с серьезными вызовами как на международной арене, так и внутри страны, пишет Politico.

    На международной арене Мерц, сторонник Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США, учитывая его пророссийскую позицию и поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ, занявшая второе место на выборах, получила рекордное количество голосов, однако не попала в коалицию из-за отказа других партий сотрудничать с ней.

    Внутри страны Мерцу придется сформировать коалицию, возможно, с Социал-демократической партией и «Зелеными». Глава редакции Politico в Германии Гордом Репински считает, что для успешного снижения популярности АдГ Мерцу необходимо выполнить свои предвыборные обещания и вести грамотную политику. Репински заявил: «Единственный способ уменьшить поддержку АдГ – это формировать и возглавлять успешное правительство».

    Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    23 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Exit poll предсказал блоку ХДС/ХСС 186 мест в бундестаге

    Exit poll: ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге на выборах в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы Олафа Шольца могут получить лишь 107 мест, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного телеканалом ZDF.

    Блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 186 мест в бундестаге из 630. Это показатель опроса, проведенного на выходе с избирательных участков. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также показала сильный результат, она может получить 131 мандат, передает РИА «Новости».

    Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, по предварительным данным, может занять 107 мест. В свою очередь, «Зеленые» нацелены на 81 мандат, а «Левые» ожидают 58 мест.

    Интересно, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) и свободные демократы (СвДП) могут претендовать по 33 мандата. Однако остается вопрос, смогут ли они преодолеть проходной порог в пять процентов.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой.

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Бундестаг провальными, сообщает ТАСС. Выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов голосования, Шольц заявил: «Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах». Он подчеркнул, что в 2021 году СДПГ одержала победу на выборах, и что текущее поражение также лежит на его плечах.

    Шольц признал свою ответственность за негативный исход и отметил, что принял это как личную неудачу. Он выразил сожаление по поводу потери позиций партии, которая ранее занимала лидирующее положение. В завершение своей речи Шольц поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и христианско-социального объединения Фридриха Мерца с победой на выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 22:50 • Новости дня
    АдГ стала лидером на выборах в парламент на востоке Германии

    АдГ в ходе выборов в парламент обогнала СДПГ и ХДС/ХСС на востоке Германии

    Tекст: Антон Антонов

    «Альтернатива для Германии» стала лидером на парламентских выборах на востоке ФРГ, набирая там более 25% голосов, сообщает ARD.

    По данным ARD, АдГ стала наиболее популярной партией в этом регионе, оставив позади Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), передает РИА «Новости».

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Ведущие партии Германии придерживаются тактики «брандмауэра» (тотального бойкота) АдГ и отказываются рассматривать возможность коалиции с ней.

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    24 февраля 2025, 00:22 • Новости дня
    Писториус назвал результат СДПГ на выборах в Германии катастрофическим

    Писториус назвал катастрофическим результат социал-демократов на выборах в парламент Германии

    Tекст: Антон Антонов

    На досрочных выборах в бундестаг Социал-демократическая партия Германии показала катастрофический результат, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, который является членом СДПГ.

    «Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    Он также отказался комментировать свое возможное будущее в партии, отметив, что такое решение принимает сама партия, а не он лично. Писториус добавил, что именно партия определит, с какой командой они продолжат работу в ближайшие недели и месяцы.

    В то же время Писториус отметил важность ответственности в переговорах с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). Он подчеркнул, что кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Фридрих Мерц должен выполнить поручение правительства, а СДПГ готова к переговорам, если это потребуется.

    После подсчета бюллетеней в 36 избирательных округах из 299, по данным избиркома, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах с 33,3% голосов. За ним следует «Альтернатива для Германии» с 22%. СДПГ находится на третьем месте с 13,6% голосов, а «Зеленые» занимают четвертую позицию с 10,2%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление Социал-демократической партии Германии на выборах. Шольц также сообщил, что не будет участвовать в возможных переговорах СДПГ с ХДС/ХСС о формировании парламентской коалиции.

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    23 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Явка на выборах в бундестаг Германии достигла рекордных 83%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в немецкий бундестаг явка составила 83%, что стало рекордом с момента объединения Германии, сообщается на сайте телеканала ZDF.

    на выборах в парламент Германии явка избирателей достигла 83%. Это самый высокий показатель с 1990 года, когда произошло объединение Германии. На предыдущих выборах в 2021 году явка составляла 76,4%, передает РИА «Новости».

    Газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что более высокая активность избирателей наблюдалась только в период до объединения страны. Этот результат подчеркивает возросшую заинтересованность немецких граждан в политических процессах и участии в выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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