Мерц заявил о необходимости попытаться наладить отношения Германии с Россией «в один прекрасный день»

Tекст: Антон Антонов

«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на DPA.

Однако в настоящее время Германии, как заявил Мерц, необходимо защищать свои «демократические» ценности. Мерц подчеркнул важность исторической и культурной связи России с Европой, отметив, что Россия в этом отношении является европейским государством.

Кроме того, Мерц выразил мнение, что Германия должна играть более активную роль в переговорах по Украине. По его мнению, ФРГ должна взять на себя большее лидерство в ЕС, чтобы «не сидеть за детским столом», а стать ключевым участником в процессе восстановления мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между Россией и США. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между высокопоставленными делегациями России и США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. В ноябре глава российского государства и канцлер Германии Олаф Шольц также провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.