Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде

Эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде

Tекст: Евгений Поздняков

В Эр-Рияде завершились первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Встреча продлилась 4,5 часа и была посвящена в первую очередь восстановлению отношений двух стран. Интересы Москвы представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В делегацию Штатов вошли глава Госдепа Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Обе делегации назвали состоявшиеся переговоры полезными, а также выразили готовность к будущим встречам в рамках налаживания контактов двух стран.

Как сообщил Юрий Ушаков, стороны договорились «учитывать интересы друг друга». По его словам, делегации изложили «принципиальные подходы» по конфликту на Украине, подчеркнув, что «в свое время» команды переговорщиков по данной теме вступят в контакт. Он также опроверг данные Bloomberg о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе.

В свою очередь Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США отдельно обсудили возможности будущего экономического сотрудничества, коснувшись в том числе мировых цен на энергоносители. По его словам, американская делегация «удивилась», узнав, что потери бизнеса Штатов после ухода с рынка РФ оцениваются в 300 млрд долларов.

Сергей Лавров отметил, что стороны начали «слышать друг друга». По его словам, уже в ближайшее время будет сформирован процесс по урегулированию конфликта на Украине. После того, как Москва и Вашингтон назначат переговорные команды по данному вопросу, консультации в этой сфере будут носить регулярный характер, пишет «Коммерсант».

Кроме того, Россия и США предпримут усилия по нормализации дипломатических контактов. Как уточнил Лавров, стороны договорились в ближайшее время назначить послов. Планируется организация отдельных встреч для обсуждения «устранений искусственных барьеров» в работе дипведомств.

Он также отметил решимость Вашингтона активным образом продвигать взаимодействие двух стран. Примечательно, что государствам удалось обсудить и будущее восстановление сотрудничества в сферах энергетики и космоса, пишет РИА «Новости».

Представители американской делегации также высоко оценили состоявшиеся переговоры. По словам Марко Рубио, встреча стала «первым шагом на долгом и трудном пути» нормализации отношений. Он также отметил, что в какой-то момент за столом переговоров с Москвой и Вашингтоном должен оказаться Брюссель, поскольку ЕС также вводил санкции против России.

По его оценке, Москва готова начать «серьезный процесс» по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь Майк Уолц заявил, что Штаты нацелены на окончательное, а не временное прекращение боевых действий. «Бесконечная война в Европе, превратившаяся в мясорубку, неприемлема для Дональда Трампа», – заявил он.

В экспертном сообществе отмечают, что результаты переговоров можно расценивать как значимый шаг вперед, однако оценки результатов диалога со стороны Москвы выглядят более сдержанными, нежели со стороны Вашингтона. Это продиктовано тем, что

Москва не меняет и не планирует менять свою позицию по принципиальным вопросам. Соответственно, далее Россия будет вести диалог с США с опорой на собственные национальные интересы.

«Москва не отходит от своей основной цели – сформировать справедливую систему европейской безопасности, а также добиться нейтрального статуса Украины. Учитывая большое количество противоречий с Вашингтоном, достичь в рамках первой встречи взаимопонимания по столь принципиальным вопросам достаточно сложно», – сказал американист Малек Дудаков.

«Что касается Штатов, то в Белом доме также не хотят завышать общественных ожиданий от возобновления диалога с Россией. Таким образом, обе стороны осознают важность прошедших переговоров. Однако состоявшийся разговор двух делегаций – это не финальная точка решения противоречий, а начало долгой и кропотливой работы», – отмечает он.

«В скором времени будут созданы двусторонние консультационные группы по нескольким направлениям. Специалисты из обоих государств будут искать пути решения конфликта на Украине, обсуждать возможность снятия санкций и восстановления экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона», – полагает собеседник.

«То есть повестка российско-американского диалога по-настоящему обширна.

По каждому вопросу необходима долгая и кропотливая работа, итоги или промежуточные результаты которой как раз и заложат фундамент для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Моментального потепления в наших отношениях ждать не стоит», – акцентирует эксперт.

«Важно помнить, что сам факт организации подобного мероприятия – уже огромный прорыв для наших отношений. Диалог Вашингтона и Москвы был поставлен на паузу последние три года. Поэтому возобновление хоть какого-то диалога между великими державами – это всегда хороший знак. Возможно, мы на пути к нормализации контактов», – добавляет Дудаков.

При этом базовые противоречия между Россией и США пока никуда не делись, пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Разумеется, с таким ворохом проблем подписывать что-либо на первой встрече было бы опрометчиво», – рассуждает он.

«Поэтому еще накануне встречи в Эр-Рияде обе стороны пытались объяснить людям, что никаких четких договоренностей ожидать не стоит. И Москва, да и Вашингтон старались занизить ожидания от переговоров. Ведь в этот раз нам был важен процесс возобновления связей с другой великой державой», – акцентирует собеседник.

«Таким образом сегодня обе страны получили важный опыт:

после трех лет отсутствия полноценных контактов мы впервые получили возможность «прощупать» истинные позиции друг друга. Да, они во многом не совпадают, но диалог тет-а-тет, без посредников, позволит в будущем выстроить траекторию движения навстречу друг другу», – дополняет эксперт.

«Москва и Вашингтон – это акторы международной политики, которые превыше всего ставят собственные национальные интересы. При таком раскладе у нас будет много противоречий: по контролю над вооружениями, по экономике, энергетике, Украине, Ближнему Востоку и так далее. Это нормально. Мы не отступим от наших позиций, и будем защищать. США это тоже понимают», – говорит он.

«Поэтому в ближайшее время начнется подготовка к встрече Путина и Трампа. Для их плодотворного разговора необходимо сформировать хорошую базу, чем займутся рабочие группы с обеих сторон. Разговор лидеров США и России наверняка окажется результативным. И в его ожидании замрет вся мировая политика», – заключил Ткаченко.