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Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях
Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
«Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.
«Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.
«При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.
Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.
Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.