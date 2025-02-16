Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Tекст: Ольга Иванова

Украинская делегация, как сообщает РИА «Новости», прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Об этом в своих соцсетях сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. В рамках визита делегация уже провела встречу с почти сотней местных предпринимателей.

Свириденко заявила, что в следующие дни делегация проведет десятки встреч, направленных на подготовку визита Зеленского. Основное внимание уделяется обсуждению инициатив в ключевых сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура.

Министр отметила, что уже обсуждаются инвестиционные проекты, которые могли бы способствовать развитию экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией. Делегация стремится укрепить партнерские отношения и открыть новые возможности для инвестиций и совместных проектов.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». О планах провести переговоры в Саудовской Аравии заявляли США.