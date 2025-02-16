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Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Украинская делегация, как сообщает РИА «Новости», прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Об этом в своих соцсетях сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. В рамках визита делегация уже провела встречу с почти сотней местных предпринимателей.
Свириденко заявила, что в следующие дни делегация проведет десятки встреч, направленных на подготовку визита Зеленского. Основное внимание уделяется обсуждению инициатив в ключевых сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура.
Министр отметила, что уже обсуждаются инвестиционные проекты, которые могли бы способствовать развитию экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией. Делегация стремится укрепить партнерские отношения и открыть новые возможности для инвестиций и совместных проектов.
Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». О планах провести переговоры в Саудовской Аравии заявляли США.