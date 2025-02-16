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Подоляк опроверг отправку Украиной переговорщиков в Саудовскую Аравию
Подоляк заявил об отсутствии у Киева планов направить переговорщиков в Саудовской Аравии
Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, где, по заявлению Вашингтона, США, Россия и Украина должны провести встречу, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
«Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии», – приводит слова Подоляка РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он заявил, что на данный момент на переговорах «нет ничего, что можно было бы обсуждать».
При этом председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил Reuters, что, насколько он понимает, украинский лидер Владимир Зеленский был приглашен в Саудовскую Аравию для участия в переговорах, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе. Politico пишет, что высокопоставленные чиновники из США уже направились в Саудовскую Аравию, но украинская сторона сказала, что «не была приглашена и не информирована» о предстоящих переговорах США и России.