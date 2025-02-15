Киев не пригласили на ожидаемые переговоры США и России в Саудовской Аравии

Украинская сторона пожаловалась на отсутствие приглашения на ожидаемые переговоры США и России в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

«Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона «не была приглашена и не информирована» о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», – сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) журналистка FoxNews Нана Саджайя.

При этом издание Politico пишет, что высокопоставленные чиновники из США уже направились в Саудовскую Аравию с целью проведения переговоров с российскими и украинскими делегациями, передает РИА «Новости».

По данным газеты, советник по нацбезопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Американские источники также уточнили, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.

На данный момент нет планов пригласить представителей крупных европейских стран к участию в переговорах, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили России провести официальную встречу на высшем уровне в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявила, что готова предоставить площадку для проведения переговоров.

Также сообщалось, что высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.