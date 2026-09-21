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Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям
КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии
В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.
Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.
Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.
Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.
В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.