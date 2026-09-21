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    21 сентября 2026, 08:45 • Новости дня

    Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям

    КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.

    Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.

    Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.

    В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.

    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    19 сентября 2026, 04:04 • Новости дня
    Washington Post вступила в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Газета Washington Post настаивает на достоверности своих сведений о том, что Пентагон занижает официальные данные о потерях личного состава Вооруженных сил США в войне против Ирана.

    «Мы подтверждаем этот эксклюзивный материал, основанный на данных шести источников в правительстве США, знакомых с внутренней системой учета потерь Министерства обороны. Как отмечено в нашей статье, Пентагон отказался ответить на вопросы The Post относительно расхождений в этих данных», – сообщила пресс-служба издания в социальной сети X.

    Заявление было размещено в пятницу как ответ на публикацию главы Пентагона Пита Хегсета в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих.

    Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 05:58 • Новости дня
    Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров

    Секретарь совбеза Ирана Резаи: Вашингтону выдвинуты семь условий для переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское руководство уведомило Вашингтон о семи обязательных условиях для начала диалога, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Семь условий Ирана для начала любых переговоров были объявлены правительству США. Послание Тегерана ясно и недвусмысленно; если Вашингтон хочет выбраться из созданной им самим затруднительной ситуации и не застрять в ней еще больше, у него нет иного выбора, кроме как принять права и условия Ирана», – заявил Резаи в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Резаи связал участие Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия с шагами Вашингтона.

    Ранее он объявил о полном закрытии судоходства через Ормузский пролив.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне американской нефтяной блокады.

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    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    20 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран получил разведывательные данные о скором возобновлении американских военных ударов по Исламской республике при поддержке некоторых государств Ближнего Востока.

    Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» располагает сведениями о подготовке Вашингтона к новой атаке, передает ТАСС.

    Отмечается, что американская сторона якобы намерена в ближайшее время развернуть боевые действия против Исламской республики.

    «Согласно полученной информации, США, стремясь прикрыть свои поражения и добиться мнимых успехов в войне, которая была начата с опорой на ложь и инсценировки сионистов и продолжается путем обмана и уловок, вновь решили, получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана», – говорится в заявлении командования.

    В военном ведомстве строго предупредили возможных союзников Вашингтона. Государства, которые окажут поддержку новой агрессии, больше не смогут рассчитывать на снисхождение и сдержанность со стороны иранской армии.

    В сентябре иранское руководство уведомило Вашингтон о семи обязательных условиях для начала диалога.

    Также Тегеран объявил о полном закрытии судоходства через Ормузский пролив.

    В начале июля президент США Дональд Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

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    20 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Ульянов констатировал провал американской санкционной политики

    Ульянов: Политика санкций США не работает

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал новый закон США о санкциях против Москвы и Тегерана.

    «Политика санкций США не работает. Это факт, проверенный временем», – отметил дипломат в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о санкциях против России и Ирана.

    Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

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    20 сентября 2026, 07:27 • Новости дня
    Bloomberg назвало зависимость военных США от ИИ причиной удара по школе в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной трагического ракетного удара США по школе в Иране стала чрезмерная зависимость американских военных от искусственного интеллекта и устаревшие разведывательные данные, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвовавшие в расследовании.

    «Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведданные, устаревшие снимки и чрезмерная зависимость от ИИ способствовали ракетному удару, в результате которого погибли 123 ребенка в Минабе», – пишет Bloomberg.

    В конце февраля администрация США потребовала масштабного воздушного нападения, и только за первые 24 часа было поражено более тысячи иранских целей.

    Такой приказ сократил сроки выбора целей, что вместе с пробелами в информации, сокращением персонала по защите гражданских лиц и излишней надеждой на искусственный интеллект привело к фатальной ошибке. Полные результаты расследования, начатого в марте, до сих пор не опубликованы, хотя, по словам чиновников, оно завершено уже несколько месяцев.

    Американские чиновники признали проблему устаревших разведданных. Хотя объект в Минабе много лет назад был идентифицирован как военный комплекс, существовали явные доказательства его перестройки и изменения назначения почти десять лет назад. Здание открыто функционировало как школа.

    Во время атаки некоторые сотрудники Центрального командования США слишком полагались на ИИ, встроенный в систему Maven от компании Palantir Technologies Inc. За последний год Министерство обороны быстро сделало Maven основой американского военного аппарата, а несколько бывших высокопоставленных военных теперь работают в Palantir.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок перед атакой.

    Эксперт Игорь Бедеров назвал причиной трагедии сбой в предоставленных искусственным интеллектом разведданных.

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    19 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов

    Анкара допустила задействование Мекканского оборонного альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Хакан Фидан не исключил возникновения военных нужд у участников нового оборонного пакта на фоне постоянных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре.

    Турецкое дипломатическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг обстрелов территории Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    В эфире канала NTV глава министерства прокомментировал перспективы активации недавно созданного объединения.

    «Возможно, возникнут военные потребности – мы следим за ситуацией», – заявил руководитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов о будущем союза.

    Ранее дипломат подчеркивал открытость Мекканского альянса для других государств Ближнего Востока и прогнозировал рост его влияния. Оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в августе 2026 года. Этот документ гарантирует совместные действия стран при возникновении угрозы для одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Власти Эр-Рияда запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак йеменских хуситов.

    Исламабад направил Тегерану предупреждение с требованием обуздать эту группировку.

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    19 сентября 2026, 19:17 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана назвал условие выхода из договора о ядерном оружии

    Иран связал выход из ядерного договора с действиями Вашингтона

    Tекст: Мария Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил, что дальнейшее участие Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия зависит от шагов американской стороны.

    В беседе с журналистами телеканала Al Jazeera Мохсен Резаи разъяснил позицию государства, передает РИА «Новости». «Мы пока не приняли решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, этот вопрос зависит от действий Вашингтона», – отметил политик.

    Секретарь Совбеза указал, что текущие действия Соединенных Штатов и Израиля дают Тегерану веские основания покинуть международное соглашение. Однако республика по-прежнему сохраняет приверженность фетве покойного верховного лидера. Ядерная доктрина страны остается без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник подтвердил факт дискуссий о возможном выходе страны из соглашения.

    Иранские парламентарии всерьез рассматривают вопрос об отказе от участия в этом международном договоре.

    Представитель комиссии по национальной безопасности Ибрахим Резаи допустил обогащение урана до 90% в случае американской атаки.

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    18 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Итальянский истребитель получил повреждения при ударе в Саудовской Аравии

    Итальянский истребитель Eurofighter поврежден при ударе в Саудовской Аравии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о повреждении истребителя Eurofighter F-2000 в результате удара по военной базе в Саудовской Аравии.

    Итальянский истребитель Eurofighter F-2000 получил повреждения при атаке на авиабазу Таиф в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». На территории объекта дислоцируются военнослужащие Италии.

    «В атаке был поражен итальянский самолет F-2000, который находился внутри базы в удаленном районе. Другого ущерба технике или инфраструктуре, используемым нашим персоналом, нет», – заявил Крозетто. Военное ведомство уточнило, что итальянские солдаты и офицеры не пострадали, а меры безопасности для их защиты были усилены заранее.

    Глава Минобороны поручил начальнику Главного штаба Вооруженных сил Италии генералу Лучано Портолано и другим высокопоставленным офицерам проанализировать развитие ситуации. Командование также оценит состояние военнослужащих и разработает возможные варианты дальнейших действий на базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали 11 человек.

    В марте неизвестный беспилотник уничтожил итальянский летательный аппарат на военной базе в Кувейте.

    Несколькими днями ранее ракета поразила место размещения итальянского военного контингента в иракском Эрбиле.

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    19 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по Эр-Рияду и Янбу

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении массированных ракетных ударов по стратегическим объектам в столице Саудовской Аравии и инфраструктуре нефтяной компании Aramco.

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали территорию Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и дронов, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы провели две успешные военные операции с помощью большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, первая атака была направлена на стратегические объекты в Эр-Рияде, вторая – на инфраструктуру компании Aramco в городе Янбу. Хуситы утверждают, что в результате ударов возникли масштабные пожары.

    Представитель движения добавил, что эти действия стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по Йемену. Он отметил, что саудовские ВВС нанесли 732 удара с использованием истребителей F-15 и Typhoon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября йеменское движение «Ансар Алла» атаковало ракетами нефтяную компанию Aramco в городе Янбу.

    Днем ранее ВВС Саудовской Аравии нанесли 52 удара по контролируемым хуситами территориям Йемена.

    До этого повстанцы обстреляли десятками ракет саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция арабских стран, воюющая в Йемене, перехватила баллистическую ракету, выпущенную силами йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами) по территории Саудовской Аравии, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная милицией хуситов в направлении Эр-Рияда», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» нанесло массированные ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда и инфраструктуре Aramco в Янбу.

    Ранее хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Aramco и авиабазе Хамис-Мушайт.

    Также повстанцы атаковали авиабазу имени короля Халеда десятками ракет и беспилотников в ответ на обстрелы своей страны.

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    19 сентября 2026, 02:32 • Новости дня
    WP сообщила о занижении Пентагоном числа погибших военных США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта на Ближнем Востоке погибло больше американских военнослужащих, чем официально признает оборонное ведомство США, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Шесть американских чиновников, знакомых с внутренними данными ведомства по учету потерь, сообщили, что реальные цифры превышают публично заявленные, пишет Washington Post.

    Пять источников отметили, что известно как минимум о 22 погибших военнослужащих. Это на четыре человека больше, чем указано в публичной базе данных Пентагона. Шестой чиновник на условиях анонимности заявил, что с 28 февраля, когда начался конфликт с Ираном, погибли 23 военнослужащих.

    По словам собеседника издания, не все нераскрытые смерти напрямую связаны с боевыми действиями, но в них участвовал американский персонал на Ближнем Востоке на фоне продолжающихся столкновений. Кроме того, с начала боевых операций погибли три американских подрядчика, базировавшихся в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство оценило официальное число погибших в конфликте с Ираном военных в 18 человек.

    Сообщалось, что на фоне роста потерь Пентагон тайно запросил услуги по погребению убитых солдат.

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    19 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Резервуар с топливом Aramco загорелся у аэропорта Эр-Рияда

    Пожар на топливном складе Aramco вызвал сбои в работе аэропорта Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    В районе международного аэропорта Эр-Рияда вспыхнул крупный пожар на нефтяном резервуаре компании Aramco, что привело к задержке рейсов.

    Сильный пожар начался на топливном складе неподалеку от международного аэропорта имени Короля Халеда на северо-востоке столицы Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Над районом авиаузла поднимаются клубы густого черного дыма и видны языки пламени. Возгорание произошло на одном из резервуаров саудовской нефтяной компании Aramco.

    Происшествие привело к сбоям в авиасообщении. Из-за пожара задержано и отменено несколько рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак.

    Днем ранее йеменские хуситы нанесли удары по стратегическим объектам компании Aramco.

    До этого повстанцы атаковали беспилотниками саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    В Иране казнили шпиона за передачу военных секретов «Моссаду»

    В Иране повесили мужчину за передачу «Моссаду» данных о военных объектах

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране казнили местного жителя Хосейна Педарана, которого обвинили в передаче израильской разведке «Моссад» данных о военных объектах в провинции Исфахан.

    Иранские власти привели в исполнение смертный приговор мужчине, признанному виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    «Хосейн Педаран, сын Хамида-Резы, предоставивший «Моссаду» информацию о чувствительных военных объектах страны в провинции Исфахан, был арестован и осужден за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом. После проведения предусмотренных законом процедур и подтверждения приговора верховным судом страны он понес заслуженное наказание за свои деяния и был повешен на виселице правосудия», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ иранская сторона предприняла собственные атаки. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Ирана казнили двух человек за передачу секретных данных израильской разведке.

    Месяцем ранее в Исламской Республике повесили участника массовых беспорядков за связи со спецслужбами Израиля.

    В январе суд привел в исполнение смертный приговор передавшему секретные сведения за цифровую валюту гражданину.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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