Власти Ирана казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Смертный приговор Али Ардестани был утвержден Верховным судом Ирана и приведен в исполнение утром 7 января, сообщает Mehr.

Ардестани был признан виновным в шпионаже и передаче чувствительной информации израильской разведке Моссад.

В сообщении агентства говорится: «Сегодня утром, в среду, 7 января, после утверждения Верховным судом республики и в рамках установленной законом процедуры в исполнение был приведен смертный приговор Али Ардестани… обвиняемому в шпионаже и передаче чувствительной информации о стране в пользу разведки «Моссад».

Как отмечает агентство, осужденный контактировал с представителем Моссад лично и передавал ему фотографии, видеоматериалы и другую информацию о важных объектах и конкретных лицах.

После каждой передачи данных он получал новые задания. За сотрудничество с израильской разведкой Ардестани получал оплату в цифровой валюте. В ходе расследования он признал, что полностью осознавал предоставление ценной информации спецслужбам Израиля.

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки.

Власти Ирана также привели в исполнение смертный приговор мужчине, который передал «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.