Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на безразличие Запада к ситуации в Турции

Bloomberg: Арест мэра Стамбула не вызвал осуждения со стороны союзников Турции по НАТО

Tекст: Вера Басилая

После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, тысячи протестующих вышли на улицы, сообщает Bloomberg.

Однако западные союзники Турции не проявили активность, и не выразили недовольство. Эрдоган рассчитывает, что его стратегическое значение для НАТО и вклад в решение международных конфликтов перевесят демократические недостатки в стране.

Арест Имамоглу вызвал лишь ограниченную реакцию со стороны международного сообщества. Германия выразила обеспокоенность, назвав арест «депрессивным», а администрация Дональда Трампа квалифицировала его как внутреннее дело Турции. Турецкие власти заявляют, что прокуроры действуют независимо от политического давления, но многие критики правительства, включая Имамоглу, оказались за решеткой после выступлений против Эрдогана.

Позиция Эрдогана как важного посредника в международных конфликтах, таких как конфликт на Украине, делает его союзником, от которого зависят США и Европа.

По мнению директора Турецкой исследовательской программы в Институте ближневосточной политики Soner Cagaptay, мировое сообщество вряд ли окажет значительное давление на Эрдогана, который умело читает «дух времени».

Между тем, экономическая нестабильность может стать единственным ограничителем амбиций Эрдогана, учитывая недавнее падение лиры и рост инфляции.

Ранее востоковед Турал Керимов объяснил, почему протесты в Турции не связаны с влиянием США, отметив дружеские отношения Илона Маска с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Лидер турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что на праймериз почти 15 млн граждан выдвинули Имамоглу кандидатом в президенты Турции.

Напомним, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности.

В Анкаре и Стамбуле произошли беспорядки, полиция жестоко разогнала протестующих.