Эксперт объяснил отсутствие американского следа в турецких протестах

Турал Керимов объяснил отсутствие американского влияния на турецкие протесты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турал Керимов, востоковед, в своей программе на Радио Sputnik рассказал о причинах, по которым протесты в Турции не связаны с американским влиянием. Он отметил, что предприниматель Илон Маск, занимающий также пост главы департамента эффективности правительства США, поддерживает дружеские отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эти отношения подкрепляются многократными встречами в последние годы.

Керимов подчеркнул, что Эрдоган практически имеет своего сторонника в Белом доме благодаря влиятельности Маска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов, турецкие каналы прекратили прямые трансляции митингов, а полиция разогнала протестующих в Стамбуле.