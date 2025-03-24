Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.0 комментариев
Эксперт объяснил отсутствие американского следа в турецких протестах
Турал Керимов объяснил отсутствие американского влияния на турецкие протесты
Востоковед Турал Керимов объяснил, почему протесты в Турции не связаны с влиянием США, отметив дружеские отношения Илона Маска с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Турал Керимов, востоковед, в своей программе на Радио Sputnik рассказал о причинах, по которым протесты в Турции не связаны с американским влиянием. Он отметил, что предприниматель Илон Маск, занимающий также пост главы департамента эффективности правительства США, поддерживает дружеские отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эти отношения подкрепляются многократными встречами в последние годы.
Керимов подчеркнул, что Эрдоган практически имеет своего сторонника в Белом доме благодаря влиятельности Маска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов, турецкие каналы прекратили прямые трансляции митингов, а полиция разогнала протестующих в Стамбуле.