Турецкие каналы прекратили прямые трансляции митингов

Tекст: Антон Антонов

Турецкие телеканалы остановили прямые эфиры с мест проведения митингов, протестов и из дворца правосудия в Стамбуле, где ожидается судебное решение о мере пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу, передает ТАСС.

На данный момент телеканалы продолжают обсуждения внутриполитической ситуации в студиях с участием экспертов, показывая записи выступлений политиков или прошедших событий. Прямые включения с мест событий, которые раньше были в эфире, теперь заменены на такие записи. Некоторые телеканалы оставили прямые включения корреспондентов только в блоках последних новостей.

Глава совета Эбубекир Шахин распространил заявление, которое призывает соблюдать закон при трансляции информации. «Санкции, включая долгосрочную приостановку вещания и аннулирование лицензий, будут применяться к организациям, которые ведут вещание вне рамок закона, призывают общественность выйти на улицы, ставят в эфир комментаторов, которые делают заявления от имени незаконных организаций», – заявил он.

Также он указал на недопустимость «эфира с предвзятых позиций». Подчеркивается, что нельзя озвучивать «информацию, нарушающую гражданские права», а также содержащую оскорбления и угрозы государственным служащим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре спецназ полиции вытесняет с центральных улиц агрессивных участников акции в поддержку Имамоглу. В Стамбуле турецкая полиция также использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста.