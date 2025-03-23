Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.8 комментариев
Спецназ Турции начал вытеснять манифестантов из центра Анкары
Силовики в Анкаре применили слезоточивый газ и водометы против протестующих
В Анкаре спецназ полиции вытесняет с центральных улиц агрессивных участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, силовики применяют слезоточивый газ и водометы, сообщают информационные агентства.
Протестующие, разбившись на более мелкие группы, отступают от бульвара Ататюрка по прилегающему проспекту Мешрутиет. Полиция задерживает манифестантов. Кольцо кордонов безопасности постепенно сжимается, вынуждая протестующих уходить все дальше от центра, передает ТАСС.
Силовики перекрыли проезды к правительственным учреждениям, в том числе к парламенту, министерству юстиции и МВД. Проезды к ведомствам в центре Анкары полностью перекрыты, частный транспорт перенаправляется в объезд, а такси и автобусы не пропускаются. На дорогах выставлены кордоны, дежурят автобусы с сотрудниками спецназа полиции и машины-водометы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду турецкая полиция задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования.