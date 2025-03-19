Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.0 комментариев
Мэр Стамбула задержан в рамках антикоррупционного дела
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержала полиция после обыска в его доме
Турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования, после чего он был доставлен в суд для разбирательства.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан турецкой полицией в рамках антикоррупционного разбирательства, сообщает ТАСС. Задержание произошло после обыска в его доме в районе Сарыер на севере Стамбула.
После этого Имамоглу был доставлен на медицинское освидетельствование, а затем в суд, уточняет телеканал CNN Turk. Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдав ордер на задержание Имамоглу, передает РИА «Новости».
Стало известно, что мэр заявил о своем намерении не поддаваться давлению властей. Параллельно с этим в городе возникли перебои с доступом в соцсети, были закрыты станция метро и ряд центральных улиц, как сообщает телеканал Haberturk.
Ситуация осложняется решением Стамбульского университета аннулировать диплом Имамоглу. Это решение принято после запроса генеральной прокуратуры Турции о проверке подлинности документа. Диплом по специальности «управление бизнесом» был выдан Имамоглу после перевода из вуза на Северном Кипре, который в то время не был официально признан Турцией.
Имамоглу, единственный кандидат от оппозиции в праймериз Народно-республиканской партии (СНР), рассматривается как главный противник президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако аннулирование диплома ставит под угрозу его выдвижение на пост президента, поскольку конституция Турции требует наличия законченного высшего образования для кандидатов на эту должность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал лидеру оппозиции Озгюру Озелю заняться покером вместо политики после его призыва к досрочным выборам. Газета также обозначала, что политика партии Эрдогана может привести Турцию к гражданской войне. Ранее сообщалось, что правящая партия Турции потерпела поражение на выборах по нескольким причинам.