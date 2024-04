Названы причины поражения правящей партии Турции на выборах

Востоковед Семенов: Партия Эрдогана проиграла выборы из-за экономической ситуации в Турции

Tекст: Анастасия Куликова

«Муниципальные выборы в Турции проходили в обстановке серьезной конкуренции. Мы видим, что оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) не только удержала позиции в Стамбуле и Анкаре, но и смогла добиться успехов в других городах, которые традиционно принадлежали Партии справедливости и развития (ПСР)», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам. Он назвал причины победы оппозиции.

«Прежде всего на результаты повлияла экономическая ситуация в Турции. Это же стало причиной того, почему в мае прошлого года Эрдоган не смог одержать безоговорочную победу в ходе первого тура президентских выборов. Впрочем, ту кампанию оппозиция провела с большими ошибками, чем и оттолкнула от себя значительную часть избирателей», – пояснил собеседник.

Сейчас ввиду меньших рисков часть избирателей все же отдала свои голоса за оппозицию, допускает Семенов. «Местные выборы воспринимаются избирателями не так серьезно, как президентские. Здесь больше свободы, нет красных линий», – пояснил востоковед.

Эксперт при этом не ожидает каких-либо изменений в политике Анкары. «Результаты муниципальных выборов не повлияют на выстраивание внешнеполитического курса страны. Я допускаю, что оппозиция может потребовать проведения досрочных президентских выборов. Вопрос в том – какое будет ими использовано основание и насколько оно будет конституционным. На мой взгляд, оппозиция глобально не способна изменить правящий режим», – считает спикер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Партия справедливости и развития на прошедших в воскресенье местных выборах в стране потерпела поражение. «Спустя девять месяцев после нашей победы на выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», – приводит его слова TRT.

Эрдоган подчеркнул, что он и его партия не будут игнорировать результаты выборов и не станут действовать против волеизъявления народа. Он добавил, что ПСР «самокритично и объективно» проанализирует итоги и в ближайшие 4-5 лет исправит допущенные ошибки.

После обработки 91,34% протоколов с избирательных участков основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) получает на муниципальных выборах 37,35% голосов, правящая ПСР – 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия победила во всех крупных городах Турции, в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле.

Выборы в Турции стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Так Financial Times пишет, что они проходили на фоне острого инфляционного кризиса. Британская The Guardian называет итоги выборов «неожиданным ударом по правлению Эрдогана». По мнению аналитиков издания, второй срок на посту мэра Стамбула откроет Экрему Имамоглу путь к президентству. Схожим образом результаты описывает The Wall Street Journal. «Выборы стали неудачей для Эрдогана, который стремился использовать их, чтобы потеснить главного конкурента – Имамоглу», – говорится в публикации.