Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Черные ящики AZAL доставили в Казахстан для расшифровки
Черные ящики самолета AZAL вернули из Бразилии в Казахстан для расследования
Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.
Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что бортовые самописцы переданы специальной государственной комиссии, созданной для расследования инцидента, об этом сообщает РИА «Новости».
Комиссия была создана в день катастрофы и отвечает за расшифровку данных с самописцев. Работа проводится в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 1944 года и другими международными стандартами. Генпрокуратура уточнила, что в настоящее время ведутся следственные мероприятия для обеспечения полноты и всесторонности расследования.
В рамках международного правового сотрудничества Казахстан направил следственные поручения в Азербайджан и Россию, чтобы помочь в расследовании причин катастрофы.
Ранее Россия высказывала интерес в объективном расследовании авиакатастрофы самолета AZAL под Актау.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что расшифровка черных ящиков не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал наказания виновных и был убежден, что ответственность несут представители России.