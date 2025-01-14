Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ
Лавров: Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета AZAL не подтвердила ряд предварительных выводов СМИ
Расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под казахским городом Актау, не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Лавров подчеркнул, что содержимое черных ящиков предоставило много интересной информации, и призвал дождаться полного расследования, чтобы избежать нагнетания ситуации в медийном пространстве, передает ТАСС.
Министр отметил, что в ходе расследования катастрофы была проведена специальная встреча в Бразилии, где и были открыты черные ящики. Лавров подчеркнул, что сведения, полученные из них, ставят под сомнение предварительные выводы, которые звучат в СМИ. Он призвал уделять больше внимания фактам и не распространять неподтвержденную информацию.
Москва высоко ценит поддержку Баку в вопросе участия России в расследовании авиакатастрофы. Лавров отметил, что структурированные отношения между Россией и Азербайджаном позволяют оперативно решать любые вопросы, в том числе связанные с подобными инцидентами.
Он подчеркнул, что такие инциденты, как катастрофа с азербайджанским самолетом, требуют изучения всех фактов, и Россия получила поддержку азербайджанских коллег в этом вопросе.
Ранее Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России. Также Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России.