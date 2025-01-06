Алиев потребовал наказания за катастрофу самолета близ Актау

Алиев заявил о требовании наказать виновных в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау

Tекст: Елизавета Шишкова

Алиев подчеркнул, что вина за гибель азербайджанских граждан лежит на представителях Российской Федерации. Он отметил необходимость справедливости, наказания виновных и полной прозрачности, сообщает РИА «Новости».

По его словам, координация между вооруженными силами и гражданскими службами России могла бы предотвратить трагедию.

Алиев также сообщил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и вся картина трагедии станет известна. Это будет важным моментом для полного расследования и наказания виновных», – добавил он.

Алиев провел встречу с членами семей погибшего экипажа и выжившими бортпроводниками, на которой еще раз подчеркнул необходимость справедливого расследования.

Ранее казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.

Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».



