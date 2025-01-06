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Алиев потребовал наказания за катастрофу самолета близ Актау
Алиев заявил о требовании наказать виновных в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, произошедшую близ Актау, он уверен, что ответственность лежит на представителях России.
Алиев подчеркнул, что вина за гибель азербайджанских граждан лежит на представителях Российской Федерации. Он отметил необходимость справедливости, наказания виновных и полной прозрачности, сообщает РИА «Новости».
По его словам, координация между вооруженными силами и гражданскими службами России могла бы предотвратить трагедию.
Алиев также сообщил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и вся картина трагедии станет известна. Это будет важным моментом для полного расследования и наказания виновных», – добавил он.
Алиев провел встречу с членами семей погибшего экипажа и выжившими бортпроводниками, на которой еще раз подчеркнул необходимость справедливого расследования.
Ранее казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.
Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.
Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».