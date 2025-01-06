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Алиев: Авиакатастрофы близ Актау можно было избежать
Алиев заявил о возможной предотвратимости авиакатастрофы близ Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России.
В ходе встречи с членами семей погибшего экипажа и выжившими бортпроводниками Алиев отметил, что катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау могла бы быть предотвращена. По его словам, если бы своевременно были приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным и соблюдены правила наземного обслуживания, то трагедии можно было бы избежать. Президент подчеркнул, что важным фактором также является координация между Вооруженными силами и гражданскими службами РФ, передает РИА «Новости».
Ранее Алиев потребовал наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, произошедшую близ Актау, он выразил уверенность, что ответственность лежит на представителях России.
30 декабря казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.
Напомним, Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации. Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».