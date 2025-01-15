Запасы газа в Европе опустились ниже 65%

Запасы газа в ПХГ Европы снизились ниже 65%, отбор достиг 900 млн кубометров в сутки

Tекст: Александра Юдина

Текущие запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 64,98%, что ниже среднего уровня за последние пять лет, передает ТАСС.

В предыдущие годы, такие как 2018-й и 2022-й, запасы к концу отопительного сезона снижались до критичных отметок, достигая 18% и 26% соответственно.

В то время приходилось прибегать к использованию буферного газа для поддержания давления в хранилищах. Теперь, несмотря на снижение запасов, текущие уровни значительно превышают показатели тех «проблемных» лет.

Ранее издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

На прошлой неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа.

Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков.