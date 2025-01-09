Европа увеличила отбор газа из хранилищ перед похолоданием

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69% из-за увеличенного перед похолоданием отбора

Tекст: Александра Юдина

Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже отметки в 69%, это было вызвано увеличением отбора газа в связи с началом отопительного сезона и ожидаемым похолоданием, передает ТАСС.

С начала отопительного сезона ЕС отобрал более 31,5 млрд кубометров газа. Объемы, находящиеся в ПХГ, остаются четвертыми по величине за всю историю наблюдений. При этом газ на европейских биржах торгуется по цене около 480 долларов за 1 тыс. куб. м.

Несмотря на высокие темпы расхода, ситуация не вызывает серьезных опасений. Общий объем газа в ПХГ составляет 76,4 млрд куб. м, что соответствует четвертому максимальному показателю на начало января за все время наблюдений.

Наиболее сложные годы для ЕС были 2018 и 2022, когда запасы опускались ниже 18% и 26% соответственно, что вынуждало прибегать к отбору буферного газа. Однако текущие запасы в 68,83% значительно превышают показатели тех лет – 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. В январе 2024 года они составляли более 84%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным в Москве в декабре. Кроме того, стало известно, что Грузия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.