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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    23 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    23 комментария
    9 января 2025, 02:14 • Новости дня

    Грузия решила увеличить закупки российского газа в 2025 году

    Грузия планирует удвоить закупки российского газа до 400 млн куб м в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году Грузия планирует увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

    Министерство экономики Грузии намерено в текущем году удвоить объем закупок природного газа из России. Об этом сообщает «Sputnik Грузия». Ожидается, что потребление газа в стране вырастет на 2,8% и составит 3,32 млрд куб. м.

    Около 400 млн куб. м газа планируется закупить у России, в то время как остальная часть топлива поступит из Азербайджана. Согласно данным грузинской статистической службы «Сакстат», за первые одиннадцать месяцев 2024 года импорт российского газа в стоимостном выражении увеличился на 29%.

    Это происходит на фоне сокращения поставок газа из Азербайджана на 22% в том же периоде. Представители министерства подчеркивают, что диверсификация источников энергии остается важным аспектом энергетической безопасности Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов, обвиняя Запад в неонацизме.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

    7 января 2025, 11:28 • Новости дня
    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»

    Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной, а не лгать про Грузию и Россию

    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной, которую «обрекли на уничтожение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава правительства Грузии прокомментировал слова президента Франции о «российском вмешательстве» в выборы в парламент Грузии 26 октября.

    Кобахидзе подчеркнул, что считает слова Макрона ложью и предложил ему обратить внимание на Украину, «которую обрекли на уничтожение».

    «Когда идет речь о соседних государствах, если вмешивается Россия, то вмешивается на Украину и предпочтительнее для всех присмотреть за Украиной, которую обрекли на уничтожение», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее Макрон заявил, что американский бизнесмен Илон Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои социальные сети.

    Тем временем Кобахидзе объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России.

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    6 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с иронией отозвался о претензиях Франции и Германии к американскому предпринимателю Илону Маску, который жестко критикует лидеров этих стран и открыто занимает позицию по отношению к тем или иным политическим силам в них, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «И это они (Париж и Берлин) говорят о вмешательстве в выборы в других странах? Это просто ирония – нытье властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», – заявил в понедельник Шалва Папуашвили.

    «Это ирония, что власти стран (европарламентария) Натали Луазо и (депутата Бундестага) Михаэля Рота что-то позволяют себе говорить о вмешательстве в выборы в других странах», – сказал председатель парламента Грузии, напомнив об открытой поддержке этими и другими политиками Европы радикальной оппозиции Грузии, не признающей при поддержке внешних сил поражение на выборах в парламент Грузии 26 октября.

    Председатель высшего законодательного органа Грузии выразил надежду на то, что «потихоньку многие осознают, что таким грубым и незаконным вмешательством в выборы в Грузии они режут сук демократии и суверенитета, на котором сами сидят».

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 13:19 • Новости дня
    «Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
    «Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявила в среду «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правящая в Грузии партия напомнила о том, что за последнее время ЕП принял пять резолюций с критикой властей Грузии, и в последней из них было требование ввести против России двусторонние санкции.

    «Это привело бы к обрушению грузинской экономики», – отмечено в заявлении.

    «С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», – заявила правящая «Грузинская мечта».

    Отмечается, что «застрельщик войны с Россией 2008 года диктатор (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили «глубинным государством» был назван «героем» и «маяком демократии».

    Ранее Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений.

    Конгрессмен США Джо Уилсон является инициатором вражеской политики по отношению к Грузии, отметил также политсовет правящей «Грузинской мечты».

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    6 января 2025, 15:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону, пишет Bloomberg.

    По информации Gas Infrastructure Europe, Европа истощила свои газовые запасы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает РИА «Новости».

    Так, уровни в хранилищах сократились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым показателем, что является самым значительным сокращением с 2018 года.

    Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов может затруднить их накопление перед следующим отопительным сезоном, что, в свою очередь, может повлиять на краткосрочные цены на газ.

    В материале отмечается, что холодная погода в большинстве стран Северо-Западной Европы способствует увеличению потребления газа для отопления, что может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах в Приднестровье остались без газоснабжения из-за отключения газа в 122 населенных пунктах. Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    6 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Российский турист убит при ограблении в горах Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский турист убит при вооруженном ограблении в горном Местийском муниципалитете Грузии, преступники задержаны, им грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило о задержании двух преступников 38 и 32 лет, которые совершили вооруженное нападение на семейную пару из России на популярном туристическом маршруте.

    По данным МВД, 5 января преступники ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местиа, при этом смертельно ранив 38-летнего россиянина В.С. С целью замести следы они сбросили труп в реку, отмечает МВД Грузии.

    Оперативно-розыскные мероприятия с привлечением вертолета помогли задержать преступников.

    Теперь за групповое ограбление при отягчающих обстоятельствах с умышленным убийством и незаконное приобретение и ношение оружия им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

    Труп россиянина найден в реке Накра Местийского муниципалитета. Грузинские СМИ и социальные сети называют убитого россиянина Виктором Соловьевым.

    Накануне информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

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    7 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Грузия предложила Франции провести внеочередные выборы

    Папуашвили ответил на рекомендацию Франции провести выборы в Грузии

    Грузия предложила Франции провести внеочередные выборы
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия предложила Франции провести внеочередные выборы в ответ на рекомендацию Парижа о новых выборах в Тбилиси, ссылаясь на высокий процент поддержки французами отставки президента Макрона и роспуска Национального собрания, , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Грузия предложила Франции провести внеочередные парламентские выборы, что стало ответом на аналогичное предложение со стороны Парижа в адрес Тбилиси. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил: «С учетом того, что 61 процент французов высказывается за отставку президента Макрона, а 50 процентов желают роспуска Национального собрания, возможно, новые выборы стали бы хорошим выходом в этой стране из политического кризиса».

    Эти слова Папуашвили прозвучали в ответ на заявление посла Франции в Грузии Шераз Гасри. Она ранее сообщила, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, новые выборы в парламент Грузии могли бы помочь стране преодолеть текущий политический кризис.

    На фоне этих событий следует учитывать, что грузинская оппозиция отказывается признавать свое поражение на выборах в парламент, которые состоялись 26 октября. Тогда оппозиция получила 61 мандат, в то время как правящая партия «Грузинская мечта» заняла 89 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендианткой

    «Института Маккейна», а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону

    следить за Украиной, которую, по его словам, «обрекли на уничтожение».

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    7 января 2025, 05:44 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    Bloomberg сообщило о рекордных поставках российского СПГ в страны ЕС

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны продолжают закупать рекордные объемы СПГ у России, игнорируя призывы запретить поставки российского газа, пишет Bloomberg.

    «Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    Объемы закупок превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января. Эту ситуацию агентство описывает как показатель трудностей, с которыми сталкивается Европа в попытке разорвать связи с Россией, ставшей за последние десять лет ключевым поставщиком сырьевых товаров для ЕС.

    Согласно данным Bloomberg, если в 2020 году в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024 году этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т. Как пишет агентство, хотя против России регулярно ужесточаются санкции, страна, по всей видимости, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья в Европу и планирует расширить экспорт, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону. В начале января европейские цены на газ достигли наибольших значений с октября 2023 года. Еврокомиссия заявила о стабильности цен на электроэнергию в Европе после остановки поставок газа из России через Украину.

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    8 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Зурабишвили решили предоставить стипендию Киссинджера

    Институт Маккейна решил предоставить стипендию Киссинджера Зурабишвили

    Зурабишвили решили предоставить стипендию Киссинджера
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили получит стипендию Киссинджера в 2025 году для содействия выборам в Грузии, что она назвала большой честью.

    Институт Маккейна при Университете штата Аризона объявил о предоставлении Зурабишвили стипендии Киссинджера на 2025 год. На сайте института указано, что стипендия предоставляется для содействия «продвижению» Грузии на пути к новым выборам, что станет ключевым аспектом деятельности Зурабишвили в рамках программы, передает «Царьград».

    Зурабишвили отметила, что получение стипендии Киссинджера является для нее большой честью. Она подчеркнула, что стипендия станет возможностью для поддержки демократических процессов в Грузии, особенно в предстоящих выборах. Однако она продолжает оспаривать легитимность действующего президента Михаила Кавелашвили.

    Ранее сообщалось, что Саломе Зурабишвили стала стипендианткой Института Маккейна.

    Напомним, 29 декабря Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили. Ранее она грозила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий.

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    7 января 2025, 12:08 • Новости дня
    Зурабишвили стала стипендиантом «Института Маккейна»

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиантом «Института Маккейна»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции, стала стипендианткой «Института Маккейна», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Она будет получать «стипендию Киссинджера», сообщил институт.

    Это решение вызвало негативные комментарии в социальных сетях Грузии.

    «Против Грузии ведется «холодная война», «Оценили ее работу как президента», «Заслужила стипендию предательством», «А еще ведь столько дебилов здесь ей верят с открытыми ртами», «Все ясно уже, никто ничего не скрывает, идет война открытая», «Расшифровали агента», «Провокатор получила премию», – пишут пользователи.

    Ранее Зурабишвили лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии.

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    8 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, решение Украины остановить транзит российского газа в Европу с 1 января противоречит ее амбициям по вступлению в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Украина обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей, закрытие которых неприемлемо и противоречит ее интеграционным ожиданиям», – подчеркнул Сийярто.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сийярто заявил о нарушении Украиной соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что привело к росту цен на газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

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    6 января 2025, 15:45 • Новости дня
    ЕК: Скачков цен на энергию в ЕС после прекращения транзита газа нет

    Еврокомиссия не зафиксировала скачков цен на энергию после прекращения поставок газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия отметила стабильность цен на электроэнергию в Европе после остановки поставок газа из России через Украину, заявив о внимательном мониторинге ситуации.

    На пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что рынок электроэнергии остается стабильным в новом году. «Мы не увидели скачков цен в новом году, рынок остается стабильным», – сказала Итконен, сообщает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Еврокомиссия внимательно следит за развитием ситуации на энергетическом рынке. По ее словам, это важно для обеспечения предсказуемости и устойчивости цен на энергию в регионе. Комментарий Итконен прозвучал на фоне прекращения поставок газа из России через украинскую территорию.

    Напомним, Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону, писало издание Bloomberg.

    Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    7 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о высоком отборе газа из хранилищ ЕС при запасах 70%

    Tекст: Ольга Иванова

    Запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

    Отбор газа из хранилищ Европейского Союза идет быстрее, чем в прошлом году, хотя запасы остаются на уровне 70%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Анны-Каисы Итконен на брифинге в Брюсселе. «Что касается безопасности поставок газа, мы констатируем, что есть высокий отбор по сравнению с январем прошлого года, но запасы все еще находятся на уровне 70%», отметила она.

    Итконен добавила, что Еврокомиссия поддерживает контакты с европейскими странами, а также с Молдавией и Украиной в связи с прекращением соглашения о транзите российского газа через Украину. Комиссия активно работает с этими государствами для подготовки к возможным последствиям и мониторингу ситуации.

    Она также подчеркнула, что Еврокомиссия не была участником соглашения о транзите газа через Украину. «Еврокомиссия лишь пытается смягчить последствия от его завершения», пояснила Итконен.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.

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    8 января 2025, 11:39 • Новости дня
    Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разрушение «глубинного государства» в США и ЕС является условием перезагрузки и оздоровления отношений Грузии с Западом, заявил в среду политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузинская мечта» назвала «обнадеживающими» заявления избранного президента США Дональда Трампа и его команды о необходимости зачистить официальные структуры этой страны от «глубинного государства».

    Правящая партия Грузии обвинила уходящую администрацию США и «глубинное государство» в ней в проблемах самой Америки и многих других государств.

    «Глубинное государство» принесло тяжелейшие экономические проблемы Евросоюзу, вовлекло в войну многие государства, но самый разрушительный эффект оно принесло дружественной Украине», – заявила «Грузинская мечта».

    Правящая партия Грузии считает, что успех Дональд Трампа в борьбе с «глубинным государством» приведет и к оздоровлению отношений Вашингтона и Тбилиси, что отвечает двусторонним интересам.

    «Больше времени потребуется разрушению метастаз «глубинного государства» в Европе», – считают в «Грузинской мечте», которая выражает согласие с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что влияние миллиардера Джорджа Сороса на Вашингтон утрачивается, но на Брюссель – пока нет.

    «Речь не о конкретном человеке – Соросе, а об олигархической сети «глубинного государства». Разрушение метастаз его влияния в Европе является условием перезагрузки отношений Тбилиси и Брюсселя», – сказано в заявлении.

    При этом «Грузинская мечта» обвинила «бюрократию ЕС» в «антигрузинской политике».

    Правящая партия Грузии выразила надежду на разрушение «глубинного государства» в Европе к 2030 году, что создаст условия для членства Грузии в Евросоюзе.

    При этом обещано «активное участие» Грузии в преодолении проблем, стоящих перед ЕС.

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    8 января 2025, 09:41 • Новости дня
    В РАН дали прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году

    Эксперты РАН спрогнозировали отказ Грузии от дипотношений с Москвой в 2025 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой в 2025 году, так как ее позиция в отношении России будет определяться нерешенностью абхазской и югоосетинской проблем, что делает маловероятным восстановление дипотношений, говорится в докладе ИМЭМО РАН.

    Основной причиной такого решения названа нерешенность абхазской и югоосетинской проблем, что продолжает определять политику Тбилиси в отношении России, сообщает РИА «Новости».

    Независимо от политической ориентации правящей элиты Грузии, страна не станет устанавливать дипломатический диалог и восстанавливать отношения с Москвой. Также маловероятно участие Грузии в обсуждении проблем Южного Кавказа на платформе «3 + 3».

    В докладе также отмечено, что хотя Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, переговоры о членстве приостановлены. Это связано с недовольством ЕС политикой Грузии, которая не присоединилась к санкциям против России и приняла закон об иноагентах в 2024 году.

    В ответ Запад ввел санкции против Грузии: США ограничили визы десяткам человек, Британия сократила поддержку и оборонное сотрудничество, а Литва и Эстония запретили въезд грузинским чиновникам.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, а также подчеркнул, что правительство Грузии является «однозначно проевропейским».

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    6 января 2025, 13:36 • Новости дня
    В Приднестровье более 120 населенных пунктов остались без газа

    Власти Приднестровья сообщили об отключении от газоснабжения 122 населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах, заявил глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг.

    Розенберг сообщил, что без газа остались 51 507 абонентов в сельской местности, более 20 тыс. частных домовладений в городах, а также 1,8 тыс. юридических лиц и предпринимателей, передает РИА «Новости».

    По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, в многоэтажные дома газ подается в ограниченных количествах и исключительно для приготовления пищи.

    В общей сложности газоснабжение доступно в 118 588 квартирах. Вдобавок, как уточнил Розенберг, газ по-прежнему доступен для 17 социальных объектов, 79 торговых учреждений и сотни заведений общественного питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Решение Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину ухудшило экономическое положение страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа.

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    ВСУ в Курской области используют в качестве пиротехники

    ВСУ активизировали боевые действия в Курской области. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, его группам нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации. Удастся ли это противнику и как будут развиваться события в приграничье? Подробности

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    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

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    Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США. Примечательно, что его заявления звучат на фоне не менее категоричных отказов со стороны властей Оттавы и Копенгагена. По мнению экспертов, республиканец неспроста положил глаз на эти земли: таким образом он вознамерился решить сразу несколько задач Вашингтона в Арктике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Рождество Христово наделяет историю смыслом

      То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Русская культура не принимает только ненависти к России

      Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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