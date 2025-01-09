Грузия планирует удвоить закупки российского газа до 400 млн куб м в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Министерство экономики Грузии намерено в текущем году удвоить объем закупок природного газа из России. Об этом сообщает «Sputnik Грузия». Ожидается, что потребление газа в стране вырастет на 2,8% и составит 3,32 млрд куб. м.



Около 400 млн куб. м газа планируется закупить у России, в то время как остальная часть топлива поступит из Азербайджана. Согласно данным грузинской статистической службы «Сакстат», за первые одиннадцать месяцев 2024 года импорт российского газа в стоимостном выражении увеличился на 29%.

Это происходит на фоне сокращения поставок газа из Азербайджана на 22% в том же периоде. Представители министерства подчеркивают, что диверсификация источников энергии остается важным аспектом энергетической безопасности Грузии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов, обвиняя Запад в неонацизме.

Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.