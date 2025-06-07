Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО
В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.
По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.
Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.
А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.
Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.