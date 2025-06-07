Стало известно о повреждении заводов в Днепре и Павлограде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, предприятия в Днепре и Павлограде были повреждены ночью 7 июня. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак уточнил, что в Днепре пострадали инфраструктура и одно из предприятий, а в Павлограде – местный завод.

Оппозиционный блогер Анатолий Шарий заявил, что речь может идти о заводе «Днепропресс» в Днепре и Павлоградском механическом заводе.

В ночь на 7 июня в регионе объявлялась воздушная тревога. В местных СМИ и соцсетях появлялись сообщения о взрывах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области, а также в Полтаве и Одессе прогремели взрывы. В Сумах в результате взрывов были повреждены промышленные объекты. Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.