Взрывы прогремели в Одессе

Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.15 комментариев
Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.9 комментариев
Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области
«По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий.
В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне» уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.
«За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.
Владимир Зеленский в видеообращении взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов и назвал Службу безопасности Украины (СБУ) во главе с Василием Малюком организатором атаки, передает Lenta.Ru.
Зеленский сообщил, что подготовка к операции шла более полутора лет. По его словам, в атаке было задействовано 117 беспилотников, а операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Атака произошла в воскресенье, 1 июня. Дроны ВСУ нанесли удары по целям в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом впервые под удар попал регион Сибири. Дроны доставляли в регионы на фурах, откуда они взлетали.
Эксперты считают, что управлением беспилотников занимались с территории Украины.
Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.
Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.
В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.
Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.
Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины
ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.
Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.
Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.
Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.
«А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.
Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.
Несколько представителей украинской делегации снова прибыли на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме, передает ТАСС.
Делегаты в полевой форме приехали на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры.
Представители российской стороны традиционно выбрали гражданскую одежду для встречи.
Ранее делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.
Переговоры между российской и украинской делегациями запланированы на 13.00 по московскому времени.
Как передает ТАСС, российская делегация передала украинской стороне в Стамбуле меморандум по урегулированию ситуации на Украине, который содержит три раздела и 31 пункт.
В документе приведены два варианта условий прекращения огня, включая полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Меморандум требует, чтобы отвод всех подразделений ВСУ с территории России, включая Донбасс и Новороссию, был завершен в течение 30 дней после прекращения огня. Одним из условий является признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России на международном уровне.
Документ предполагает нейтральный статус Украины, запрет на размещение ядерного оружия, прекращение поставок западного оружия. Также предусматриваются количественные и качественные ограничения на численность украинских вооруженных сил и их оснащение, с обязательным роспуском националистических формирований в рядах ВСУ и Нацгвардии.
Особое внимание уделено правам русскоязычного населения – предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение всех прав и свобод русскоговорящих граждан. Одновременно меморандум требует законодательного запрета на героизацию нацизма и неонацизма, а также роспуска националистических партий и организаций.
Предлагается полная отмена всех взаимных санкций и запретов, восстановление экономических и транспортных связей, в том числе транзита газа и сообщения с третьими странами.
Документ также затрагивает гуманитарную сферу: в числе предложений – решение проблем перемещенных лиц, воссоединение семей и отмена ограничений в отношении Украинской православной церкви. Стороны также должны отказаться от взаимных претензий по поводу ущерба, причиненного в ходе боевых действий.
Условия прекращения огня представлены в двух вариантах. Первый предполагает полный вывод украинских войск с указанных территорий и их отвод на безопасное расстояние от границы России. Второй вариант – так называемое «пакетное соглашение» – включает запрет на передислокацию украинских войск (кроме согласованного отвода), прекращение мобилизации, отказ от иностранной военной помощи, вывод иностранных специалистов и создание двустороннего Центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.
Кроме того, предлагается отменить военное положение на Украине, объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после его отмены, а также провести взаимную амнистию и освободить удерживаемых гражданских лиц.
Финальная часть меморандума описывает последовательность шагов: начало работы над текстом окончательного договора, объявление краткосрочного перемирия для сбора тел погибших, односторонняя передача тел украинских военных, подписание самого меморандума с конкретными сроками, установление 30-дневного режима прекращения огня и проведение выборов на Украине. После этого планируется подписание основного договора, его ратификация, утверждение в Совбезе ООН и дальнейшая реализация положений соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, переданный Россией на переговорах в Стамбуле, в течение ближайшей недели.
Российская сторона выступила с инициативой о кратком перемирии на отдельных участках линии боевых действий для сбора тел погибших.
В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их запуска и хранения, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 тыс. беспилотников, 609 ЗРК, 23 705 танков и других бронемашин, 1565 боевых машин РСЗО, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.
Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.
Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп
«Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.
Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.
По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.
При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.
Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.
Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.
«При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.
На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.
«Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.
«Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.
А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.
«Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.
Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.
Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.
Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.
Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.
Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.
Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня. «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.
Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».
Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.
Украинские власти устраивают шоу в новостях, ориентируясь на сострадательную европейскую аудиторию, по теме детей, которые якобы были похищены, заявил Владимир Мединский, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона устроила из темы возврата детей, оказавшихся в сложной ситуации в результате конфликта, «шоу для сердобольных европейцев» и «пытается выдавить слезу», поднимая данный вопрос в медийном поле. По его словам, Россия получила от Киева список таких детей.
Мединский отметил, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20. Он подчеркнул, что при этом в украинских СМИ продолжают появляться материалы, обвиняющие Россию в похищении детей, хотя статистика говорит об обратном.
Российский представитель добавил, что информационная кампания Киева направлена на создание образа жертвы и формирование негативного отношения к России среди европейской публики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, представленный Россией, в течение ближайшей недели. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении Киева организовать новый раунд переговоров с Россией в период с 20 по 30 июня.
Мединский отметил возможность прекращения огня благодаря российскому меморандуму
Меморандум, предложенный Россией, способен стать основой для достижения реального мира, заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает ТАСС.
По его словам, меморандум не является ультиматумом, а представляет собой «предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира». Мединский подчеркнул, что документ дает шанс как на полное прекращение огня, так и на серьезный шаг к урегулированию конфликта.
Напомним, переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек.
Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».
Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших.
Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией.
Россия выступила с инициативой краткого прекращения огня ради эвакуации тел
О предложении России объявил помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС. По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле он заявил, что российская делегация предложила украинской стороне прекратить огонь на отдельных участках фронта сроком на два-три дня.
Мединский уточнил, что инициатива направлена на то, чтобы командиры на местах смогли эвакуировать тела погибших военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.
Переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле привели к договоренности о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении украинской стороны организовать переговоры с Россией в период с 20 по 30 июня.
По словам Джейкобс, США не делились с Киевом разведданными для организации теракта на российских аэродромах, передает РИА «Новости».
Она отметила, что американская администрация не предоставляла Владимиру Зеленскому и его окружению никаких данных для проведения операции под названием «Паутина».
Джейкобс также указала, что вся необходимая для нападения информация была собрана украинской стороной собственными силами.
Ранее американский аналитик Скотт Риттер назвал атаку на аэродромы России угрозой для судьбы мира и отметил отсутствие стремления Киева к переговорам.
Госсекретарь США Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях первого июня 2025 года.
В Минобороны России сообщили, что киевский режим применил FPV-дроны для атаки аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, при этом в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.
Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00
Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.
Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.
Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.
Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.
Как передает ТАСС, российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле использовали русский язык для общения. Источник агентства сообщил: «Переговоры шли на русском языке». Других подробностей относительно выбора языка или реакции сторон не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли в закрытом формате.
Стороны планируют провести третий раунд переговоров, однако дата обсуждений пока не уточняется.