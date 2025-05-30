Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой

Tекст: Мария Иванова

Удар был нанесен по авиабазе Вооруженных сил Украины в Одесской области, после чего произошла детонация, передает РИА «Новости».

Лебедев сообщил о трех ударах в четверг – в 19.51, 23.05, 00.00. «Один из ударов по авиабазе, очень качественно, громко и с детонацией».

Детальная информация о последствиях удара, возможных повреждениях инфраструктуры авиабазы и пострадавших пока не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.

В марте в Ивано-Франковске нанесли удар по аэродрому, где находятся истребители F-16.

Ранее в Одесской области в порту прогремел взрыв.