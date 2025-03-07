У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Удар нанесен по аэродрому с истребителями F-16 в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске был нанесен удар по аэродрому, где находятся истребители F-16, сообщило пророссийское подполье.
Удар в направлении аэродрома в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16, был зафиксирован утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он отметил, что ранее удары были нанесены по топливно-энергетической системе региона. «Ивано-Франковск... Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе F-16», – рассказал он.
По его словам, атака, ориентированная на аэродром, является частью продолжающихся ударов в этом районе. Лебедев добавил, что информация о повреждениях и последствиях для авиационной техники пока уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Украине произошли взрывы в Сумской и Ивано-Франковской областях, воздушная тревога действует на всей территории страны.
Накануне в Одесской области пострадал объект энергетической инфраструктуры в городе Южный, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер. В тот же день в Киевской области по тренировочным лагерям ВСУ, складу и технике НАТО были нанесены удары, сообщало николаевское подполье.