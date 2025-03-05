Tекст: Мария Иванова

Удары по тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины и технике Североатлантического альянса были нанесены в Киевской области, передает РИА «Новости».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удары пришлись по объектам ВСУ, а также по складу и новой и отремонтированной технике НАТО. Он подчеркнул, что действия были направлены на разрушение инфраструктуры подготовки и обеспечения украинских войск.

Кроме того, Лебедев сообщил, что в пригороде Полтавы также были нанесены удары по украинским войскам. Было зафиксировано три попадания в районе, где находилась живая сила противника. Целью этих действий было ослабление сил ВСУ на данном направлении и дестабилизация возможностей украинских подразделений.

Эти удары становятся частью общей стратегии по нанесению ущерба военной инфраструктуре Украины и ее союзников. Подполье заявляет, что такие операции направлены на ослабление военной мощи Украины.

Ранее в среду в Сергеевке Одесской области произошел взрыв, который нарушил тренировку украинских десантников под руководством англоязычных инструкторов. А в начале марта в Одессе было поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, перевозившее вероятно британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове.