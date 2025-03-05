Взрыв в Сергеевке прервал обучение ВСУ англоязычными инструкторами

Tекст: Мария Иванова

Взрыв произошел в поселке городского типа Сергеевка в Одесской области, где, по данным пророссийского николаевского подполья, проходит подготовка украинских десантников англоязычными инструкторами, передает РИА «Новости».

Лебедев рассказал, что Сергеевка известна своими пансионатами и домами отдыха, однако сейчас это место используется для тренировки десантников, готовящихся к высадке на берег. Взрыв нарушил тренировочный процесс, но пока подробности инцидента не уточняются.

В дополнение к этому, по словам Лебедева, по Одессе и области были нанесены шесть ударов, три из которых пришлись на порт Ильичевска (Черноморск).

Кроме того, взрыв был зарегистрирован в Павлограде Днепропетровской области в районе завода, производящего баллистические ракеты и другие боеприпасы, сообщил Лебедев. По его словам, завод также занимается производством и сборкой беспилотников. Подземные цеха и склады предприятия были построены еще во времена СССР.

Взрыв произошел также и в районе складов Павлоградского химического завода, где находится военная часть нацгвардии Украины. На место происшествия прибыли команды службы спасения и скорой помощи.

Лебедев также сообщил о серии ударов в Сумской области, которые привели к поражению ПВО ВСУ, уничтожению небольшого склада и операторов дронов вместе с техникой. Один из ударов в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, а в Ахтырском районе был нанесен по формирующимся силам. По слухам, в результате был уничтожен склад с боеприпасами и бензовозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов. В Одессе у части жителей нет электричества, и остановлена работа трех районных котельных.

Кроме того, в среду стало известно что в Днепропетровской области повреждены два промышленных предприятия, одно из которых пострадало от пожара.