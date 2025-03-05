Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
В Днепропетровской области повреждены два предприятия после взрывов
В Днепропетровской области повреждены два промышленных предприятия, одно из которых пострадало от пожара, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
В результате инцидента в Павлограде Днепропетровской области пострадали два промышленных предприятия, передает ТАСС.
Лысак заявил, что на одном из объектов произошел пожар, который был успешно ликвидирован спасателями.
Ранее критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов. В Харьковской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры.