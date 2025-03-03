  • Новость часаNYT: Трамп может прекратить военную помощь Украине
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    Европейская элита увидела спасение в поддержке Украины
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    32 комментария
    3 марта 2025, 11:01 • Новости дня

    В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

    ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодуховском районе Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры, что произошло на фоне ночных воздушных тревог и сообщений о взрывах в Харькове.

    Оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» сообщило о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харьковской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в Богодуховском районе. Ночью в регионе дважды звучала воздушная тревога, а украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

    В настоящий момент в Харьковской области продолжают звучать сирены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прогремели в Днепре и Харькове, нанеся значительные разрушения в этих городах. Ранее сообщалось, что в Харькове произошла серия сильных взрывов, повлекших за собой жертвы и повреждения инфраструктуры. Также сообщалось, что ВСУ усилили свои позиции под Харьковом с помощью наемников НАТО, что вызывает обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

    3 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.

    «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

    Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

    Бывший нардеп Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

    «Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.

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    2 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране, заявил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    США хотят видеть на Украине лидера, способного к эффективным переговорам с Вашингтоном и Москвой, сообщает ТАСС. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN выразил озабоченность тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может не соответствовать этим требованиям.

    Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который способен вести дела с обеими сторонами, и отметил, что если личные или политические мотивы Зеленского будут препятствовать достижению мира, это станет серьезной проблемой для США.

    «Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – заявил Уолтц в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

    По мнению Уолтца, для урегулирования конфликта на Украине необходимо иметь партнера, который будет открыт для диалога и сможет принимать взвешенные решения как в отношениях с США, так и с Россией.

    Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Коментарии (25)
    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Коментарии (0)
    2 марта 2025, 23:29 • Новости дня
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.

    «В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

    Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

    Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров. Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

    «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

    Коментарии (29)
    3 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий

    Зеленский заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий

    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не готов подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что подобное соглашение могло бы стать источником будущей напряженности и конфликтов. Он подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину или желающие выступить в роли «посредников», согласны, что конфликт должен завершиться в соответствии с позицией Киева, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», – заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным для урегулирования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

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    3 марта 2025, 05:45 • Новости дня
    Зеленский продолжил ругаться с властями США

    Зеленский резко ответил на критику со стороны американского сенатора Грэма

    Зеленский продолжил ругаться с властями США
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов) нужно получить украинское гражданство, если он хочет иметь голос в вопросах украинского президентства.

    «Я могу дать гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Зеленский отметил, что только в этом случае готов будет выслушать мнение сенатора «как гражданина Украины» по вопросу о том, кто должен быть украинским президентом. Зеленский подчеркнул, что президента Украины выбирают «не в доме Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), а на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне. Американский сенатор, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с президентом США.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

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    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    3 марта 2025, 09:12 • Новости дня
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после протестов проукраинских активистов на горнолыжном курорте в Вермонте, сообщает Breitbart.

    Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов во время их отдыха возле горнолыжного курорта в Вермонте, передает RT.

    Издание Breitbart сообщило, что один из лыжников на курорте, описывая толпу протестующих, использовал нецензурные выражения, чтобы выразить сомнения в их умственных способностях.

    Ранее Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса после его конфликта с Владимиром Зеленским на переговорах в Белом доме.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал Владимира Зеленского за хамское поведение в Овальном кабинете.

    В Сети обратили внимание, что Зеленский во время ссоры с Вэнсом использовал нецензурную лексику.


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    3 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто

    Зеленский не исключил участия в выборах президента Украины

    Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто
    @ Frank Gunn/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для его отстранения от власти нужно будет не только провести выборы на Украине, но и не допустить его участия.

    Зеленский заявил, что что «сменить» его «будет непросто», для этого недостаточно будет провести выборы. «Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.


    Коментарии (14)
    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    2 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине, на котором собрались представители 18 стран и международных объединений, включая Евросоюз и НАТО.

    Европейский саммит по Украине открыл свои двери в лондонском особняке Ланкастер-хаус, сообщает ТАСС. Организованный премьер-министром Британии Киром Стармером саммит собрал в воскресенье днем лидеров и представителей восемнадцати стран и международных объединений для обсуждения ситуации на Украине.

    Среди участников саммита значатся лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также в мероприятии принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл на саммит.

    Турцию на встрече представляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, в числе участников был замечен посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Основной целью саммита является обсуждение текущей ситуации на Украине и выработка совместных решений и стратегий.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

    Коментарии (15)
    3 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами и влияет на инициативы по возобновлению минерального соглашения, сообщает Bloomberg.

    Советники Дональда Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Несмотря на напряженные отношения, некоторые члены администрации президента США высказались за продолжение переговоров с Украиной. Европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони и Кира Стармера, попытались наладить диалог между Трампом и Зеленским в выходные дни, надеясь вернуть их к переговорам.

    Цель переговоров заключается в возобновлении минерального соглашения, которое планировали подписать президенты, что позволит США иметь интерес в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Европейским лидерам предстоит доказать, что Зеленский готов к мирному урегулированию, если Европа будет участвовать в процессе. Бывший посол Британии в НАТО Адам Томсон считает, что предложение должно быть достаточно привлекательным для Трампа, чтобы он захотел участвовать в качестве посредника.

    Тем не менее восстановление связей между Трампом и Зеленским будет сложной задачей. США настаивают на публичных извинениях со стороны Украины, что делает ситуацию еще более запутанной. По словам директора национальной разведки США Тулси Габбард, прежде чем Трамп согласится на новые переговоры, нужно будет восстановить доверие и интерес к добросовестным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.

    Коментарии (6)
    3 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Зеленский после скандала в Белом доме перестал говорить на английском
    Зеленский после скандала в Белом доме перестал говорить на английском
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После перепалки в Белом доме Владимир Зеленский предпочитает говорить на украинском языке, в Лондоне он не использовал английский, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.

    Зеленский говорил на английском в Белом доме без переводчика, однако в Лондоне предпочел использовать украинский. Когда его попросили произнести несколько фраз на английском, Зеленский ответил, что предпочитает говорить на украинском. Он подчеркнул, что это его личное предпочтение.

    «Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его) поймут и ничего не будет вырвано из контекста», – приводит слова Хаким РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    На пресс-конференции он слушал вопросы в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung указывала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак на переговорах с американскими союзниками предпочитают говорить по-английски, а не пользоваться услугами переводчиков. При этом, говорится в статье, у Зеленского английский посредственный, а у Ермака – «откровенно плохой», передает РБК.

    Как заявил замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич, у Зеленского «манера говорить сама по себе воспринимается американцами как агрессивная», так как он «примитивно, в лоб строит фразы».

    В соцсетях украинского лидера также критиковали за плохой английский и попытки общаться без переводчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разговор в Белом доме завершился скандалом. В 2023 году Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC.

    Коментарии (4)
    3 марта 2025, 05:24 • Новости дня
    Спикер парламента США предложил украинцам поменять президента

    Спикер Палаты представителей США Джонсон предложил Зеленскому «прийти в себя»

    Спикер парламента США предложил украинцам поменять президента
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

    Джонсон подчеркнул необходимость изменения сложившейся ситуации. «Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это», – приводит слова Джонсона РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По мнению Джонсона, это должно решаться самими украинцами, а Зеленский обязан принимать меры для достижения мирного урегулирования и «делать то, что необходимо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после устроенного Зеленским скандала в Белом доме, Джонсон заявил, что новая американская администрация не позволит использовать США или проявлять к Вашингтону неуважение.


    Коментарии (8)
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