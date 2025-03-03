Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.0 комментариев
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Харьковской области
В Богодуховском районе Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры, что произошло на фоне ночных воздушных тревог и сообщений о взрывах в Харькове.
Оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» сообщило о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харьковской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в Богодуховском районе. Ночью в регионе дважды звучала воздушная тревога, а украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
В настоящий момент в Харьковской области продолжают звучать сирены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прогремели в Днепре и Харькове, нанеся значительные разрушения в этих городах. Ранее сообщалось, что в Харькове произошла серия сильных взрывов, повлекших за собой жертвы и повреждения инфраструктуры. Также сообщалось, что ВСУ усилили свои позиции под Харьковом с помощью наемников НАТО, что вызывает обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Украине.